"Отравленная" свадьба на Ривненщине: у официанта элитного комплекса обнаружили сальмонеллу, у повара - кишечную палочку (видео)

Анализы выявили причину массовой болезни.

Стала известна причина массового отравления людей в Ривненской области: у официанта обнаружили сальмонеллу, а у повара - кишечную палочку.

Отравление произошло на прошлой неделе в элитном гостинично-ресторанном комплексе, говорится в сюжете ТСН.

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Прямо со свадьбы 23 человека поехали в больницу с одинаковыми симптомами. Среди них - жених и две свидетельницы. 11-х даже пришлось госпитализировать.

Лабораторные исследования обнаружили: блюда на гулянии были заражены сальмонеллой. Сейчас в больнице остаются еще трое больных, остальных выписали.

В полиции тем временем открыли уголовное производство по факту массового отравления людей. Владельцам заведения грозит штраф или арест.