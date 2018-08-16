В Ривненской области на свадьбе произошло массовое отравление

Всего на свадьбе было 160 гостей.

В Ривненской области количество госпитализированных с отравлением после празднования свадьбы в селе Дружба Радивиловского района возросло до 13 человек.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Ривненской области, по состоянию на вторую половину четверга, 16 августа, в больницу обратилось 13 человек - 9 взрослых и 4 детей.

По предварительному диагнозу медиков, у всех констатирована пищевая токсикоинфекция и сальмонеллез. Пятеро госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести. Состояние остальных пострадавших - легкое.

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Сведения по данному факту сегодня внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Санкция статьи предусматривает наказание штрафом до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

По информации специалистов Главного управления Госпродпотребслужбы в Ривненской области, всего на свадьбе было 160 гостей. Блюда на свадьбу готовились в домашних условиях родителями молодоженов. Помещение для проведения свадебного застолья было арендовано в местном кафетерии.

«Часть гостей отказываются от контакта с работниками службы, которые проводят эпидрасследование, отрицают у себя какие-либо симптомы заболевания, занимаются дома самолечением, к врачам обращаются с опозданием. Этим объясняется поздняя госпитализация больных на 4 день после свадьбы», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Ривненской области после празднования в минувшие выходные свадьбы в кафе в с. Дружба Радивиловского района с отравлением были госпитализированы 10 человек, среди которых 4 детей.