На Львовщине 4-летний ребенок оказался в реанимации после укуса змеи

Змея укусила девочку за правую голень.

Во Львовской области четырехлетний ребенок оказался в реанимации после укуса змеи.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины во Львовской области.

"Спасателям поступило сообщение, что в реанимационное отделение Сколевской центральной районной больницы поступила девочка, 2014 года рождения, жительница. Львова, с диагнозом "укус змеи правой голени", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине госпитализировали 4 человека, которых укусили гадюки. Двое находились в реанимации.