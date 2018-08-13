На Львовщине 4-летний ребенок оказался в реанимации после укуса змеи
10:22, 13 августа 2018Новости регионов
143 0
Змея укусила девочку за правую голень.
Ребенка укусила змея / фото Matt Hansen via flickr.com
Во Львовской области четырехлетний ребенок оказался в реанимации после укуса змеи.
Читайте такжеВ Ивано-Франковской области мужчина умер от укуса шершня
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины во Львовской области.
"Спасателям поступило сообщение, что в реанимационное отделение Сколевской центральной районной больницы поступила девочка, 2014 года рождения, жительница. Львова, с диагнозом "укус змеи правой голени", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, на Львовщине госпитализировали 4 человека, которых укусили гадюки. Двое находились в реанимации.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter