Украинские ученые на пороге открытия лекарства от рака кожи - СМИ

Найденному растению удается не только отражать солнечные лучи, но и нивелировать вред, который они нанесли.

Украинские ученые находятся на пороге грандиозных открытий – лекарств от рака кожи и пшеницы, которой не страшны ни мороз, ни засуха.

Вещества и гены для исследований этих явлений дало одно растение, говорится в сюжете ТСН.

Это луговик антарктический, который свободно чувствуют себя на Южном полюсе. Несколько образцов луговика привезли в Киев полярники, и теперь в Институте молекулярной биологии выращивают свой луговик, который не замерзает при температуре -40С в вакууме. В ближайшее время ученые хотят пересадить гены этого растения обычным злаковым, в частности, пшенице. "Когда выращиваются озимые, они выращиваются в различных условиях. Иногда, бывает, не выпадает снег . Если даже удастся прямые гибриды получить, то они уже будут гораздо более устойчивы и смогут выживать в наших условиях, при любых перепадах", - объясняет Оксана Поронник.

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Облучение луговика ультрафиолетом дало еще более интересные результаты – растение оказалось на удивление устойчиво к нескольким неделям влияния большим дозами. Ученые были удивлены, а руководитель исследований Виктор Кунах оценивает это открытие еще выше, чем любовь луговика к холодам. Генетик считает, что растению каким-то образом удается не только отражать солнечные лучи, но и нивелировать вред, который они нанесли. Фактически, оно лечит само себя, поэтому остается выделить защитные вещества – и это будут готовые препараты против меланомы.

Ежегодно рак кожи обнаруживают у 4 тысяч украинцев, а смертность от него достигает 90%. "Почему ультрафиолет нас заинтересовал? Потому что эти вещества могут быть использованы, и это уже показано, как протимеланомное природное соединение. В лабораторных условиях мы проверили это на клетках человека. И действительно, эффект есть. Дальше задача – выделить эти вещества, запатентировать и на их основе что-то делать", - пояснил Кунах.

Для завершения работы ученым нужно расшифровать весь геном луговика, а на это пока не хватает средств и оборудования. Несмотря на это, ученые полны энтузиазма и надеются, что эти проблемы можно будет решить, учитывая масштабные последствия, которые принесет успешное завершение проекта.

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине растут показатели заболеваемости меланомой кожи.