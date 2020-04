Valorant – это только начало. Riot Games захватывает игровую индустрию

В далеком 2009 году, когда никто еще не слышал про страшный COVID-19, а мир слегка лихорадила эпидемия гриппа H1N1, компания Riot Games решила выйти на рынок компьютерных игр. О самих разработчиках тогда мало что было известно, тем более, что рынком правили Electronic Arts, Valve, Ubisoft, Activision Blizzard, Capcom, Sony и Xbox Game Studios.

В те времена игры в жанре MOBA стремительно набирали популярность. Первая Dota, будучи модификацией для Warcraft III, стала основателем жанра, но пока Valve работала над сиквелом, нишу заняла Riot Games. Компания выпустила League of Legends.

Игра вышла в 2009 году и быстро завоевала популярность среди игроков. Внимание большой аудитории к проекту гарантировали два фактора: условно бесплатная модель распространения и ненавязчивые микротранзакции с продажей исключительно косметических обликов чемпионов за реальные средства. По сути, любой человек мог зарегистрироваться в League of Legends и развлекаться, не потратив ни копейки. Такой подход в 2009 году был в новинку, поэтому количество фанатов LoL стремительно росло. Riot Games увидела заинтересованность аудитории и продолжила активно трудиться над своим детищем. Компания увеличила количество офисов, открыла отдельные серверы League of Legends для разных регионов мира и начала снабжать игру контентом. Регулярный выпуск чемпионов, правки баланса, добавление предметов, изменения карты — все это подпитывало интерес сообщества.

В середине 2011 года количество зарегистрированных пользователей превысило отметку 15 миллионов. Показатель, безусловно, огромен, если учитывать состояние индустрии в указанный период, однако здесь нужно вспомнить другое важное событие. Немногим ранее в том же 2011 году китайский гигант Tencent выкупил контрольный пакет акций Riot Games за более чем $230 миллионов. Американская компания получила крупное финансирование и начала вносить в League of Legends множество улучшений. Сюда входит новый графический дизайн, грамотно выстроенная схема рейтинговых игр, пополнение списка героев, переработка старых бойцов и масса других изменений. Одновременно с этим Riot Games развивала киберспортивное направление, благодаря чему по LoL начали проводить турниры разного калибра, в том числе официальный чемпионат мира с огромным призовым фондом.

По итогу, League of Legends превратилась в одну из самых популярных игр на ПК с ежемесячной аудиторией свыше 100 миллионов активных пользователей. Проект приносит колоссальные деньги благодаря продаже скинов и прочих косметических предметов. Посмотреть вживую киберспортивные состязания по LoL приходят десятки, а то и сотни тысяч пользователей. И это нисколько не преуменьшение, трансляции матчей чемпионата мира не дадут соврать. Riot Games вместе с Valve, выпустившей Dota 2, начали властвовать в жанре МОВА. И сколько бы конкурентов ни появлялось на рынке, все они меркли перед величием лидеров.

Широкомасштабное наступление

Однако для рядовых пользователей разработчики League of Legends продолжали оставаться ребятами, которые плавают в своем небольшом бассейне. Они создали действительно качественный продукт, но всего один, поэтому не могут тягаться с Sony или ЕА. Такое замечание было справедливым и актуальным до середины октября 2019 года. Именно тогда Riot Games в очередной раз громко заявила о себе и продемонстрировала намерение начать полномасштабную экспансию на игровую индустрию. Разработчики анонсировали сразу несколько интересных проектов в разных жанрах, а спустя пару недель представили собственное издательское подразделение Riot Forge.

Первым из будущих произведений стала League of Legends: Wild Rift — мобильная версия популярной МОВА. Решение выпустить такой проект, в принципе, не нуждается в дополнительных объяснениях. На рынке игр для iOS и Android присутствует куча клонов LoL, в которых развлекается немало пользователей. Выпуск Wild Rift позволит перетянуть аудиторию в свою экосистему. Геймеры наверняка предпочтут перейти в условно-бесплатную официальную версию League of Legends с проработанным управлением и узнаваемыми элементами и больше не захотят довольствоваться подделками.

Одновременно с Wild Rift Riot Games анонсировала игры под кодовыми названиями «Проект L» и «Проект F» — файтинг и dungeon crawler соответственно. События двух произведений разворачиваются во вселенной League of Legends, однако их разработка пока находится на ранней стадии, поэтому авторы не стали раскрывать много деталей.

Сейчас известно, что в «Проекте F» пользователи смогут управлять чемпионами из LoL и исследовать территорию материка Рунтерра. И вот здесь нужно вставить небольшую ремарку о том, что League of Legends перерастает из обычной игры в настоящую франшизу. Разработчики подготовили благодатную почву для такой трансформации, ведь реализовали в LoL мощную вселенную.

Изначально авторы лишь создали карту мира, назвали его Рунтеррой, разделили на регионы и описали основные события, которые привели к началу состязаний в «Разломе призывателей» — локации, где проходят сражения в League of Legends. Затем сценаристы проекта начали детально прорабатывать биографии персонажей и писать истории с их участием. Параллельно выпускались анимационные ролики, а также рассказы, связанные с конкретным регионом Рунтерры. В общем, Riot Games создала то, что в английском языке называет словом «лор» (lore). Именно поэтому фанаты League of Legends ощущают себя частью фэнтезийной вселенной, рамки которой теперь сильно расширятся. А ведь они давно просили об этом и ждали такого хода от разработчиков.

И пострелять, и в карты перекинуться

Возвращаясь к анонсам, нельзя не упомянуть еще один грядущий проект от Riot — сессионный шутер Valorant, который ранее носил секретное название «Проект А». Игра вобрала в себя элементы CS: GO и Overwatch, приправив их мультипликационной стилистикой.

С точки зрения геймплея, проект нельзя назвать хоть сколько-то выдающимся и революционным, однако здесь важны другие факторы. Riot Games при создании Valorant уделяет большое внимание серверной структуре и античит-системе. Компания хочет предоставить пользователям максимальный комфорт при игре. Она уже планирует проводить киберспортивные турниры по грядущему шутеру и намерена активно развивать это направление. А еще Riot не стесняется вкладываться в рекламу и повышать интерес к Valorant на этапе закрытого бета-тестирования. Ключи доступа к нему выпадают случайным пользователям на прямых трансляциях стримеров, из-за чего на Twitch за игрой одновременно следили 1,7 миллиона человек. Такие цифры в совокупности с грамотным маркетинговым подходом и совмещением геймплейных элементов из двух известных проектов не позволяют сомневаться в популярности Valorant на момент релиза. Шутер выйдет летом 2020 года и привлечет огромную аудиторию, а вот сможет ли Riot ее удержать — вопрос другой. Сейчас проект называют достойным конкурентом CS: GO, и он действительно может стать таковым, если не подкачает реализация главных игровых аспектов.

Получается, создатели LoL вознамерились побороться за лидерство среди шутеров, файтингов и «диаблоидов», но и на этом они не остановились. Пятой, из анонсированных прошлой осенью игр, стала Legends of Runeterra — ККИ во вселенной League of Legends. Судя по всему, Riot хочет отнять корону у Hearthstone и Magic: The Gathering, а также лишний раз пнуть Gwent. И если смотреть на геймплейную концепцию, а также результаты закрытого бета-тестирования, у проекта есть все шансы добиться поставленной цели. На фоне творений Blizzard и Wizards of the Coast игра Legends of Runeterra имеет одно неоспоримое преимущество — гораздо менее навязчивую модель монетизации. В ККИ от Riot карты покупаются напрямую, а не добываются в комплектах (лутбоксах). Из-за этого пропадает необходимость тратить сотни долларов, чтобы пополнить колоду новым легендарным бойцом или навыком.

Более того, в Legends of Runeterra запрещено тратить более $15 в неделю. Такое ограничение должно остановить пользователей, которые входят в азарт при покупке внутриигровых предметов. Необязательная косметика в ККИ от Riot тоже присутствует, но она никак не влияет на геймплей. В итоге, пользователи могут совершенно бесплатно развлекаться в Legends of Runeterra, зарабатывать в матчах осколки и не отставать от людей, которые вкладывают в игру реальные средства. Процесс формирования колоды при таком подходе немного затянется, однако в Hearthstone и Magic: The Gathering он почти не работает. В упомянутых ККИ необходимо покупать много бустеров, чтобы соответствовать мете. И не стоит забывать о популярности бренда League of Legends, который поможет при продвижении Legends of Runeterra.

Рунтерра ждет исследователей

Сам бренд League of Legend компания Riot Games решила использовать в еще одной инициативе. Компания основала издательское подразделение Riot Forge, занимающееся продвижением небольших проектов во вселенной LoL. За их создание отвечают сторонние студии, но процесс контролируется правообладателем. На The Game Awards 2019 были анонсированы первые проекты этой категории — пошаговая RPG Ruined King и платформер Conv/rgence. Упомянутые игры создаются, в первую очередь, для поклонников League of Legends, ведь позволят окунуться в истории чемпионов, узнать о них больше информации и исследовать разные уголки Рунтерры. Но ведь всегда существует шанс, что любители одиночных проектов проникнутся Ruined King или Conv/rgence и станут фанатами LoL.

Кроме анонсированных RPG и платформера, под патронажем Riot Forge создаются и другие игры. В ближайшем будущем издательство расскажет больше информации о них, а пока нырнем на территорию слухов. Фанаты LoL давно мечтают об MMORPG, в которой можно было бы создать своего персонажа и путешествовать по Рунтерре. Уж очень привлекательным кажется мир League of Legends, поэтому поклонники хотят исследовать его вдоль и поперек. Долгое время Riot молчала на этот счет, а в списке анонсированных проектов вожделенная MMORPG так и не появилась. Естественно, СМИ спросили у руководителей компании, разрабатывается ли похожий проект. Журналисты получили уклончивый ответ, который не отрицал потенциального релиза MMORPG. И глядя на заинтересованность аудитории, сомнения касательно будущего выпуска игры в упомянутом жанре мгновенно отпадают. В Riot Games трудятся слишком умные люди, чтобы упускать такой шанс.

Перспективное будущее

По итогу, Riot имеет невероятно популярную МОВА League of Legends с мощной и детально проработанной вселенной. На ее основе создаются файтинг, диаблоид, ККИ и куча одиночных игр, а шутер Valorant грозится пошатнуть позиции CS: GO и Overwatch. Добавьте сюда грамотный маркетинг, большое количество финансов, поддержку Tencent и получится весьма любопытный винегрет. Невероятно успешный запуск закрытого-бета теста Valorant показал, что теперь Riot Games уже не назовешь компанией одного проекта. Она стремительно движется к статусу лидера на игровом рынке. Коллектив собирается выпустить творения во всех популярных жанрах и параллельно развивать киберспортивные направления, связанные с ними.

Что более любопытно, Riot Games использует те же механизмы продвижения, как и в случае с League of Legends. Например, внедрение популярных геймплейных механик и ненавязчивые микротранзакции. Компания обладает огромным опытом в плане развития своих проектов и работы с аудиторией. Если авторы справятся с реализацией, то на рынке появится новый мощный игрок. Конечно, 7 анонсированных произведений (и восьмое — MMORPG) не гарантируют статус лидера индустрии, но начало положено. Пользователям, кстати, такая экспансия со стороны Riot Games принесет исключительно выгоду. Компания всегда лояльно относилась к аудитории, ведь в ней работают фанаты своего дела. В команду League of Legends, например, набирают только поклонников проекта, ведь они лучше остальных понимают, в каком направлении развивать успешную МОВА. Такой подход — это очередная причина, почему Riot Games может стать одной из ведущих игровых компаний в мире.

Не скучайте на карантине!

Назар Степорук