Серость во всех смыслах. Рецензия на The Shattering

Амнезия — страшное заболевание, с которым сталкивались сотни тысяч людей по всему миру. Стоит только представить, каково это — потерять часть памяти — и становится жутковато. Даже злейшему врагу не пожелаешь забыть отрезок своей жизни, собственные поступки и эмоции, которые ощущал в тот период. Однако обычные люди не задумываются о последствиях амнезии и редко могут представить, как себя ощущает пациент, утративший воспоминания. Все потому, что большинство людей стараются решать проблемы по мере их поступления, да и выяснить суть упомянутой болезни не так-то просто. Нужно изучить литературу и профильные материалы, а делать это не очень интересно, даже когда есть масса времени на карантине. Другое дело, пройти игру The Shattering от студии Super Sexy Software.

Авторы попытались совместить демонстрацию последствий амнезии с элементами психологического триллера и повествованием, окутанным тайной. На бумаге концепция звучит интересно, но ведь идея ничего не стоит без реализации. И вот на этом этапе у Super Sexy Software возникли большие проблемы. О них мы и попытаемся рассказать в нашем обзоре.

Сломанное сознание

Сюжет в The Shattering рассказывает о мужчине по имени Джон Эванс, который потерял память. Чтобы избавиться от амнезии, главный герой приходит на сеансы к врачу У. Ричардсу — это имя можно узнать из сообщений, возникающих на экране во время загрузок. Прохождение начинается в тот момент, когда доктор уже разобрался с симптомами пациента и готов приступить к активной фазе лечения. На очередном сеансе Джона Эванса погружают в транс, чтобы тот появился в своем сознании, где и разворачивается весь сюжет.

Начинается повествование с копии кабинета врача Ричардса, возникшей в голове протагониста. Это помещение служит отправной точкой в путешествиях по «сломанным» воспоминаниям главного героя, которые показываются в четырех актах и эпилоге. Каждый такой этап прохождения погружает пользователя в отдельный период жизни Джона Эванса. Игроки узнают больше о характере протагониста, его предпочтениях, трудном детстве и так далее. Причем детали раскрываются очень неспешно, чтобы сохранить интригу, а одновременно с этим разработчики пытаются спутать карты игрокам.

Все дело в том, что Джон Эванс — писатель, на которого амнезия повлияла весьма странным образом. В голове главного героя реальность переплелась с его историями, из-за чего становится сложно отличить правду от вымысла. Повествование специально строится так, чтобы при путешествиях по воспоминаниям игрок принимал иллюзии за действительность. На протяжении четырех актов приходится сомневаться в том, какой на самом деле была жизнь Джона Эванса. Благо в финале The Shattering присутствует внятное объяснение, которое наверняка удивит большинство пользователей. Историю можно назвать самым сильным элементом игры Super Sexy Software, но даже здесь не обошлось без изъянов. Например, в начале прохождения протагонист читает в газете об автокатастрофе, после чего его воспоминания начинают деформироваться. Здесь логично подумать, что причиной амнезии стала травма из-за аварии, но нет. Дальше в повествовании никак не объясняют, зачем пользователю дали увидеть эту заметку и дальнейшую заставку. Таких вот не выстреливших ружей в сюжете единицы, поэтому считать их весомым минусом не стоит. Жаль только, что об остальных элементах The Shattering так говорить не получается.

А чем занимались дизайнеры?

Сюжет в проекте искусственно растянут, особенно в четвертом акте, где приходится несколько раз бродить по одним и тем же помещениям. Удовольствие весьма сомнительное и вот почему: абсолютно все локации в творении Super Sexy Software блеклые и невыразительные. Они созданы в серой стилистике, чтобы подчеркнуть атмосферу триллера и драматические эпизоды. Порой у разработчиков получается это сделать, а потому претензии к цветовой палитре можно не предъявлять. Но как объяснить примитивные модели, будто взятые из бесплатных библиотек движка Unity, отсутствие детализации и крайне топорные анимации? Последние, вообще, ломают логику и атмосферу. Когда игрок взаимодействует со многими предметами, они подлетают в воздух и делают нужные движения. Бутылка с вином сама наливает напиток в стакан, ручка расписывается в журнале посещений и так далее.

В других проектах в такие моменты включается сцена на движке, где герой берет в руку предмет и совершает определенное действие, но в The Shattering все иначе — здесь нет моделей персонажей. Их место занимают манекены, бабочки или голоса в воздухе, из-за чего возникает жуткий диссонанс. Да что там говорить, сам главный герой — лишь камера, ведь его конечности никогда не показываются в кадре, а лицо не отображается в зеркале, хотя остальные элементы окружения там показаны в виде спрайтов.

Единственное, что можно было бы с натяжкой назвать положительным аспектом из всей визуальной составляющей — это освещение, но и здесь есть проблема. Каким-то чудесным образом из-за него сильно проседает кадровая частота. Как только выключаешь все светильники, FPS возвращается к нормальным показателям. Добавьте сюда ужасное размытие при движении, которое нельзя выключить, и получится полный комплект. С графикой и техническим состоянием The Shattering у Super Sexy Software не сложилось, причем непонятно, почему все настолько плохо. События разворачиваются в небольших помещениях с почти полностью статичным окружением. Когда смотришь на такую реализацию локаций, невольно вспоминаешь What Remains of Edith Finch и великолепный дом Финчей, который создали мастера из Giant Sparrow. В The Shattering ничего похожего даже близко не встретишь, и оправдывать такой подход отсутствием воспоминаний у протагониста попросту нельзя. Допустим, он не помнит внешности людей, но ведь можно создать нормальные модели NPC с отсутствующим лицом. Это подчеркнуло бы атмосферу психологического триллера, которой моментами удается проникнуться при прохождении The Shattering.

Главное, клацать почаще

Ну да ладно, не получилось у авторов с графикой и техническим исполнением, так может геймплей все исправит? К сожалению, нет. Он только добавляет огорчений в общую копилку. Творение Super Sexy Software по своей сути симулятор ходьбы с элементами квеста. Работает игра предельно просто: пользователь появляется в определенном помещении, выполняет цепочку действий и двигается дальше. По сути, это походы от триггера к триггеру, между которыми понемногу развивается история. Никаких побочных активностей не заявлено, разве можно проверить двери, находящиеся в помещении, чтобы увидеть на экране надпись «закрыто». Прохождение строго линейное, хотя иногда появляются моменты с выбором реплики. Они влияют исключительно на то, какой финал увидит пользователь.

В The Shattering, по сути, реализована логика point and click квестов вместе с ее худшими проявлениями. Цель любой задачки сводится к взаимодействию с одним или несколькими, порой очень неочевидными предметами. В результате за 4 часа прохождения раз пять возникает ситуация, когда приходится бегать по замкнутому помещению и нажимать на все предметы подряд. Никто же говорит, что залитый белым светом разрушенный коридор станет доступным после взаимодействия с включателем. Такие моменты растягивают прохождение, из-за чего проседает сюжетная динамика. В повествовании и без того есть лишние моменты, так приходится еще и в некоторых помещениях обыскивать все углы для активации нужного триггера. Интерактивные предметы, кстати, плохо выделены на общем фоне. Такие вещи подсвечиваются синей рамкой, когда наводишь на них курсор — маленькую точку на экране. Отсюда вытекает очередная проблема: при активации маленьких предметов приходится заниматься чуть ли не пиксель-хантингом.

Кроме взаимодействия с элементами окружения, в The Shattering можно ходить, бегать и фокусироваться, чтобы камера приближалась к избранной точке. Впрочем, как и в большинстве симуляторов ходьбы, где делается ставка на сюжет и разнообразие задач. С последним аспектом в проекте Super Sexy Software тоже все не совсем хорошо. Авторы старались внести разнообразие, но получилось крайне слабо. Зачастую при прохождении необходимо просто нажать на предмет и смотреть, что будет происходить дальше. Здесь невольно вспоминаешь, какими задачками радовали пользователей Firewatch с What Remains of Edith Finch, и остается только покачивать головой. Напоследок хочется упомянуть неплохую реализацию звука. Саундтрек почти не запоминается, за исключением двух композиций, а вот эффекты неплохо дополняют атмосферу.

Стоит ли играть

В The Shattering реализована достойная история, которая способна удивить концовкой. Но чтобы ее прожить приходится терпеть кучу недочетов во всех аспектах проекта — от логики в построении задач до плохой технической реализации. Как рассказ о борьбе с амнезией игра тоже не работает, ведь доктор общается с Эвансом только между актами, а информация о процессе лечения и вовсе вынесена в записки, которые появляются на экране в момент загрузки. Из The Shattering могла бы выйти увлекательная книга, но как игра она получилась слишком слабой. В сравнении с мастодонтами жанра этот проект выглядит уныло и дешево. Часть недочетов, конечно, можно списать на отсутствие опыта у разработчиков и маленький бюджет, но ведь Firewatch и Gone Home тоже не за миллионы долларов создавались. Да и отрицательных моментов в проекте слишком много и найти оправдание каждому не получается. В общем, даже любители симуляторов ходьбы могут смело проходить мимо The Shattering, а остальные и подавно.

Не скучайте на карантине!

Оценка: 4,5/10

Назар Степорук