В Раде опасаются, что "провал" проверки е-деклараций помешает Украине получить 600 миллионов евро от ЕС

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев выражает опасения, что Европейский Союз может отказать Украине в предоставлении помощи в размере 600 млн евро, в том числе из-за "проваленного дела" проверки электронных деклараций.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с представителями Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"Сейчас Европейский Союз может отказать Украине в предоставлении помощи в 600 млн евро, в том числе из-за полностью проваленного дела проверки элекронных деклараций", - заявил Соболев.

По его словам, это общая ответственность всего руководства государства. "Это главный вызов, который мы вместе с вами (речь идет о НАПК - УНИАН) и вы, в частности, никак не можем преодолеть", - отметил Соболев.

Он отметил, что в Украине нет ни одного топ-чиновника, который "реально привлечен к реальной ответственности за то, что или что-то не дописал, или дописал то, что он не может объяснить". "Хотя у нас есть сотни примеров, когда общество изобличало очевидные факты таких нарушений", - добавил Соболев.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года Евросоюз, который является одним из крупнейших кредиторов и доноров Украины, заявил о готовности предоставить финансовую помощь в общем объеме 11 млрд евро: 1,6 млрд евро - кредиты, 1,4 млрд евро - гранты, 5 млрд евро от Европейского банка реконструкции и развития и 3 млрд евро от Европейского инвестиционного банка. В рамках кредитной программы Украина получила всего 600 млн евро.

В 2015 году Евросоюз предложил новый пакет кредитной помощи в объеме 1,8 млрд евро.

Украина получила второй транш макрофинансовой помощи ЕС в размере 600 млн евро в начале апреля 2017 года. Таким образом, в рамках этой программы Украина уже получила 1,2 млрд евро.

20 сентября вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что Украина обязалась выполнить все условия, необходимые для выделения Еврокомиссией третьего транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро, до конца октября.