Украина уже экспортировала в ЕС 130 тысяч тонн органического зерна - эксперты

Украинские аграрии наращивают экспорт органического зерна в страны Европейского Союза, за первые восемь месяцев текущего года они поставили на этот рынок 126,6 тысячи тонн данной продукции, тогда как за весь 2016 год экспорт органического зерна в ЕС составил 149,3 тысячи тонн.

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Об этом сообщила пресс-служба агентства "АПК-Информ", не уточнив динамику экспорта по сравнению с январем-августом 2016 года.

"Согласно имеющимся данным, в январе-августе 2017 года из Украины было экспортировано 126,6 тысячи тонн органического зерна, тогда как за весь 2016 год – 149,3 тысячи тонн", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, за отчетный период в структуре поставок украинского органического зерна существенно выросла доля органической кукурузы – до 57% против 46% в 2016 году, и ячменя – до 8% против 2%. Доля пшеницы в общих поставках в 2017 году сократилась до 33% против 50% в прошлом году.

Согласно сообщению, традиционными импортерами украинского органического зерна являются Нидерланды и Великобритания. Суммарная доля этих стран в общей структуре украинского экспорта этой продукции в январе-августе составила 61%, тогда как в 2016 году этот показатель был равен 57%.

Как сообщал УНИАН, органическое производство является одним из приоритетных направлений работы Министерства аграрной политики и продовольствия Украины в 2017 году.

Ранее министерство сообщало о планах развивать производство органической продукции, чтобы к 2020 году довести ее долю в валовом сельхозпроизводстве до 3%. В настоящее время в Украине для производства органической продукции используется 1% пахотных земель.

Согласно данным Федерации органического движения Украины, объем внутреннего украинского рынка органических продуктов, который в 2016 году составил 21,2 миллиона евро, по итогам текущего года может вырасти на 20%.