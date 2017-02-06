Производство органических продуктов в Украине: какие страны ЕС покупают отечественную продукцию

Органическими продуктами считаются те, которые не содержат ГМО, а также если для обработки полей, где выращиваются продукты, не используются химические удобрения и пестициды, в животноводстве не используются гормоны роста, а при переработке органических продуктов запрещается использовать красители и искусственные усилители вкуса.

В Украине бывший строитель и основатель компании «Этно Продукт» Олег Жуковский приобрел колхоз, где еще остались животные и начал заниматься выработкой органических продуктов.

«С 2008 года на поля не видели ядов, гербицидов и амячной селитры. Кроме того скот не видит премиксов, которыми стимулируют увеличение надоев или привесов мяса», - пояснил Жуковский.

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С 2014 года в компании изготавливают еще и мясные продукты.

Уже в первые годы компания начала получать международные сертификаты органических стандартов, что помогло в 2011 году привлечь дополнительные инвестиции, в целом было привлечено 4 млн долл.

Инвестировали в компанию даже швейцарцы, следовательно, часть продукции идет на экспорт. В частности, за рубежом украинское зерно покупают охотно, а именно Германия, Голландия, а также скандинавские страны.

Руководитель «Этно Продукт» Андрей Николасюк при этом все же заявил, что самая большая проблема сельского хозяйства – это неразвитая инфраструктура и недостаточная квалификация персонала.

В то же время, что касается рентабельности, то по словам Андрея Николасюка, к сожалению компания до сих пор не вышла на те показатели, которые были заложены первоначально, однако «Этно Продукт» все же не работает в минус.