МИД изучает возможность открытия дополнительных консульств в ЕС из-за безвиза

Министерство иностранных дел Украины изучает возможность открытия дополнительных консульских учреждений в отдельных странах Европейского Союза в связи с отменой требований получения украинцами виз для осуществления краткосрочных поездок в ЕС.

Об этом официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил во время круглого стола в УНИАН на тему: "Берут ли украинцы Европу штурмом? Итоги безвизового режима с ЕС после первого месяца действия". Мероприятие состоялось в рамках совместного с Представительством Европейского Союза в Украине проекта «#EUkraine».

"Восходящая динамика движения украинцев в страны Европейского Союза с правом безвиза очевидно ставит определенные требования, вносит коррекции в механизм, особенности в систему работы консульских и дипломатических учреждений Украины. Мы анализируем возможность учреждения, открытия новых консульских учреждений в отдельных странах Европейского Союза", - сказал Кирилич.

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"Но должен заметить, что это вопрос перспективного характера. На этом этапе мы применим механизм так называемого консульского выездного обслуживания. Итак, если где-то, скажем, в одной части страны наблюдается большая потребность, то организуются регулярные выезды консулов на место для того, чтобы предоставить необходимые консульские услуги", - добавил дипломат.

Также он сообщил, что в МИД работают над совершенствованием технологического обеспечения и упрощением системы получения услуг украинцами за рубежом, прежде всего, речь идет о системе «электронный консул».

"Это информационный продукт, технологический продукт, который разрабатывается министерством для упрощения и выведения, так сказать, на современный уровень оказания консульских услуг гражданам Украины", - пояснил Кирилич.

Как сообщал УНИАН, с 11 июня вступило в силу решение Европейского Союза о предоставлении гражданам Украины безвизового режима для краткосрочных поездок в страны ЕС и Шенгенской зоны, за исключением Великобритании и Ирландии.