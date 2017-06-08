В Евросоюзе призывают Раду не продлевать действие пошлин на экспорт металлолома

Верховная Рада в четверг планирует рассмотреть вопрос о продлении действия экспортных пошлин на металлолом. Этот шаг нарушит договоренность с ЕС по отмене этих пошлин, сообщает Европейская правда со ссылкой на заявление Представительства ЕС в Украине.

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"Хотя мы понимаем сложную ситуацию, в которой оказалась украинская металлургия, продление действия пошлин на металлолом не является сбалансированным решением и противоречит международным обязательствам Украины", - говорится я в сообщении.

В представительстве надеются, что депутаты Верховной Рады будут уважать те международные обязательства, которые публично на себя взяла Украина, "и избавятся от еще одного двустороннего торгового спора с ЕС".

Напомним, в сентябре 2016 года президент Петр Порошенко подписал скандальный законопроект №3868, что устанавливает дополнительные пошлины на вывоз лома черных металлов.

Рада приняла этот закон в апреле 2016-го, тем самым на три года повысив пошлину на экспорт лома черных металлов с 10 до 30 евро за тонну. Эта инициатива активно лоббировалась украинскими металлургами, которые заявляли, что экспорт металлолома существенно повышает себестоимость выплавки стали в Украине, а соответственно, снижает конкурентоспособность украинской стали на мировом рынке.

В ЕС эту инициативу восприняли крайне негативно, заявив, что она нарушает "дух и букву" Соглашения об ассоциации. Поэтому принятый закон ветировал президент. Вместо этого он предложил сократить срок действия пошлины до 1 года.