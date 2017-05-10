Окончательное решение по торговым преференциям для Украины примет Европарламент - торгпред

Окончательное решение об объеме предоставления Украине дополнительных торговых преференций будет принимать Европейский парламент, а предложение комитета Европарламента по международной торговле об одобрении преференций лишь частично - будет рассмотрено наряду с вопросом их предоставления в полном объеме.

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Об этом сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская на своей странице в Facebook.

"На прошлой неделе состоялось рассмотрение данного вопроса в комитете международной торговли Европейского парламента (INTA). Такое рассмотрение является одним из этапов процедуры голосования соответствующих решений в Европарламенте. При этом окончательное решение - за Европейским парламентом, который будет рассматривать как полный пакет торговых преференций для Украины, так и предложения комитета INTA", - сообщила Микольская.

По словам торгпреда, Украина будет последовательно отстаивать предоставление преференций в полном объеме, согласно изначальному предложению Еврокомиссии.

"Мы и дальше, продолжая работу, которая началась с Еврокомиссией еще в начале 2016… еще теснее работаем с Европарламентом", - отметила Микольская.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2016 года Еврокомиссия поддержала предложение Украины расширить квоты на экспорт украинского зерна, томатов, меда, удобрений, обуви, материалов и металлопродукции. Квоты будут увеличены на три года. Однако это решение в комплексе должен утвердить Европарламент, а также страны - члены ЕС.

В декабре 2016 года Украина призвала Европарламент принять это решение, поскольку, по расчетам Министерства экономразвития и торговли, оно позволит увеличить объем украинского экспорта в ЕС на 100-150 миллионов долларов в год.

Комитет Европейского парламента по международной торговле в начале мая поддержал увеличение годовых квот на беспошлинный ввоз некоторых групп украинских сельскохозяйственных товаров, за исключением томатов, пшеницы и мочевины.