Французские сыры в Украине: как работает отечественный сыроваренный бизнес (видео)

10:49, 03 апреля 2017
Евробизнес
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"Львовская сыроварня Джерсей" открылась 4 года назад. Здесь производят разнообразную продукцию: от творога до сыра.

Сыры изготавливаются по итальянским и французским технологиям.

Основатели компании начали бизнес по продаже молока, потом перешли к сырам. Сейчас основатели строят огромную камеру созревания, чтобы заняться эксклюзивными и дорогими видами сыра. В изготовлении сыров используются натуральные компоненты. На территории сыроварни есть даже целая ферма.

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Теги: #Украина#сыр#сыроварня