Французские сыры в Украине: как работает отечественный сыроваренный бизнес (видео)

Сыры изготавливаются по итальянским и французским технологиям.

Основатели компании начали бизнес по продаже молока, потом перешли к сырам. Сейчас основатели строят огромную камеру созревания, чтобы заняться эксклюзивными и дорогими видами сыра. В изготовлении сыров используются натуральные компоненты. На территории сыроварни есть даже целая ферма.

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