Французские сыры в Украине: как работает отечественный сыроваренный бизнес (видео)
10:49, 03 апреля 2017Евробизнес
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"Львовская сыроварня Джерсей" открылась 4 года назад. Здесь производят разнообразную продукцию: от творога до сыра.
Секреты французского сыра Бри на украинской сыроварне
Сыры изготавливаются по итальянским и французским технологиям.
Основатели компании начали бизнес по продаже молока, потом перешли к сырам. Сейчас основатели строят огромную камеру созревания, чтобы заняться эксклюзивными и дорогими видами сыра. В изготовлении сыров используются натуральные компоненты. На территории сыроварни есть даже целая ферма.
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