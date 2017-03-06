"Бутиковые" электрогитары из Белой Церкви завоевывают мир (видео)

В Белой Церкви под Киевом начали изготавливать настоящие украинские электрогитары. Около года назад совместный проект Universum Guitars создали инженер-конструктор Александр Дорошенко и гитарный мастер Вадим Гавриленко.

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Электрогитары проектируют в соответствии с "золотым сечением": все пропорции соотносятся друг с другом. Каждый инструмент сначала моделируют на бумаге, затем на компьютере с точностью до нанометров.

"На 100 деревьев может быть одно "музыкальное". Растет оно на высоте 600-800 метров на северных склонах Карпат. Такую древесину заготавливают. Минимум 5 лет нужно дереву, чтобы высохнуть", - рассказывают основатели фабрики. Цены на украинские электрогитары стартуют от тысячи долларов

Инструменты Universum уже успели оценить не только украинские звезды. Например, две украинских гитары есть у Макаревича.