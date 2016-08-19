В Одессе более 2 тысяч человек пришли на встречу с Макаревичем

В Одессе более 2 тысяч человек пришли на встречу с известным российским музыкантом и общественным деятелем Андреем Макаревичем, выступившим против агрессии России по отношению к Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, встреча прошла поздно вечером 18 августа в Зеленом театре, расположенном в Центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко.

Мест всем желающим не хватило, многие сидели ступенях, на полу, на бордюрах по периметру амфитеатра или стояли. В числе почетных гостей были знаменитый сатирик Михаил Жванецкий, а также актриса Нона Гришаева.

Примерно за час до начала встречи из-за большого наплыва зрителей охрана закрыла входные ворота, и многие не смогли пройти внутрь. Началась давка, люди попытались прорваться внутрь, после чего вызвали полицию.

Творческий вечер Макаревича прошел в форме открытой лекции (вход был бесплатным), которую лидер рок-группы "Машина времени" посвятил красоте и своем восприятии этого понятия.

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После лекции Макаревич ответил на вопросы пришедших. Зрителей, помимо основной тематики лекции, интересовало отношение музыканта к ситуации, сложившейся между Россией и Украиной. Макаревич заявил, что не имеет отношения к политике. Свои заявления в поддержку Украины и участие в различных акциях он аргументировал тем, что "привык говорить правду", а вмешательство России в суверенитет Украины назвал неправильным.

"В том, что я делаю – политики нет. Меня отец всегда учил говорить правду…", - сказал Макаревич.

Справка УНИАН. Андрей Макаревич родился в Москве в 1953 году. Известный музыкант, певец, поэт, бард, композитор, художник, продюсер, телеведущий, лидер и единственный бессменный участник рок-группы "Машина времени".

Макаревич открыто поддержал Украину, когда произошла аннексия Крыма, и начались боевые действия на Донбассе.