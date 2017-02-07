ЕК готова содействовать предоставлению Украине новых торговых преференций

Европейская комиссия готова содействовать принятию Европейским парламентом решения о предоставлении Украине дополнительных торговых преференций, озвученных ЕК в конце 2016 года.

Как сообщили в пресс-службе правительства, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе переговоров в Брюсселе вице-премьер-министра Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе с еврокомиссаром по вопросам торговли Сесилией Мальмстрем.

"Стороны договорились продолжать диалог с государствами - членами ЕС для принятия решения (о торговых преференциях - УНИАН) в соответствии с предложениями Комиссии, - сообщили в пресс-службе. - Климпуш-Цинцадзе выразила надежду, что Европейский парламент одобрит предложения Европейской комиссии, которые будут способствовать поддержке экономики Украины в сложных условиях военного конфликта, торговой войны со стороны РФ и непростых экономических реформ".

Кроме того, вице-премьер-министр подчеркнула необходимость скорейшего подписания сторонами Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции, что позволит расширить действие зоны свободной торговли.

"Стороны также приветствовали позитивную динамику реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и подчеркнули необходимость использования всех возможностей по его выполнению, в частности, через адаптацию законодательства, согласование и утверждение соответствующих дорожных карт", - говорится в сообщении пресс-службы.

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Как сообщал УНИАН, в октябре 2016 года ЕС выступил с предложением расширить квоты на экспорт украинского зерна, томатов, меда, удобрений, обуви, электрооборудования и металлопродукции. Квоты будут увеличены сроком на три года. Однако это решение в комплексе должен утвердить Европарламент, а также страны – члены ЕС.

В декабре 2016 года Украина призвала Европарламент утвердить решение, поскольку, по расчетам Министерства экономразвития и торговли, оно позволит нарастить украинский экспорт в ЕС на 100-150 миллионов долларов.

Зона свободной торговли между Украиной и ЕС вступила в силу с 1 января 2016 года. По данным Министерства экономического развития и торговли Украины, объем экспорта товаров и услуг из Украины в страны ЕС за 11 месяцев 2016 года превысил 12 миллиардов долларов. Ключевыми статьями экспорта товаров стали продукция агропредприятий и предприятий пищевой промышленности, металлургии, машиностроения, легкой и деревообрабатывающей промышленности. Наибольший рост продемонстрировали агросектор и металлургия.