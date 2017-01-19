ЕИБ планирует профинансировать запуск линии по переработке томатов в Украине

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) рассматривает возможность финансирования запуска новой линии по переработке томатов и производству томатной пасты в Украине, говорится в сообщении на сайте банка.

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При этом сумма кредита и название компании, которая получит средства, в сообщении не указываются.

В ЕИБ уточнили, что данный проект будет способствовать эффективному использованию ресурсов при переработке томатов и повышению конкурентоспособности этого бизнеса.

«Проект будет иметь положительное социальное и экологическое влияние на создание новых рабочих мест и повышение эффективности использования ресурсов, использование самых современных технологий и методов управления в производстве, а также укрепление продовольственной безопасности», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября 2016 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сообщил о намерении предоставить 15 млн долл. кредита одному из крупнейших в Украине производителей томатной пасты – группе компаний Agrofusion. По мнению ЕБРР, кредитные средства позволили бы компании увеличить объемы поставок отечественной томатной пасты на зарубежные рынки.

Кроме того, Agrofusion дважды привлекала кредиты от Международной финансовой корпорации (IFC) – в мае 2016 года и в 2012 году. В прошлом году IFC одобрила проект кредитования холдинга на 10 млн долл. сроком на 3 года.