Кабмин продлил действие соглашения с ЕС о финпомощи для ускорения реформ на 21 миллион евро

Соответствующее решение закреплено в распоряжении №1069, опубликованном на веб-портале правительства.

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В пояснительной записке к распоряжению отмечается, что соглашение было заключено в августе 2014 года сроком на 5 лет - до 2019 года, но по решению правительства теперь срок действия документа продлен до 15 августа 2021 года.

«Финансовая помощь будет направлена на поддержку имплементации положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, на внедрение программы Всеобъемлющего институционального развития и поддержку участия Украины в программах и агентствах ЕС, включая сотрудничество в рамках глобальной навигационной спутниковой системы по распространению зоны покрытия EGNOS и оказание поддержки по утилизации противопехотных мин типа ПФМ-1», - говорится в пояснительной записке.

Продление действия Соглашения будет оформлено дополнительным договором, который от имени украинской стороны подпишет первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив.

Как сообщал УНИАН, Европейских Союз является одним из крупнейших кредиторов и доноров Украины, обеспечивая финансирование различных программ реформ в экономике и социальной сфере. В апреле 2014 года ЕС задекларировал готовность оказать финансовую помощь нашей стране общим объемом 11 млрд евро: 1,6 млрд - кредиты, 1,4 млрд - гранты, 5 млрд евро - от Европейского банка реконструкции и развития и 3 млрд евро - от Европейского инвестиционного банка. В рамках кредитной программы Украина получила в общей сложности 600 млн евро. В 2015 году ЕС предложил новый пакет кредитной помощи объемом 1,8 млрд евро. В рамках этой программы Украина также получила 600 млн евро. Однако выделение последующих кредитных траншей приостановлено до момента принятия Верховной Радой необходимых законопроектов, касающихся отмены запрета на экспорт леса-кругляка, а также поддержки переселенцев. В частности, в 2016 году кредитных траншей от ЕС Украине не получила.

Грантовые программы и программы от ЕБРР и ЕИБ финансируются также неравномерно - в зависимости от степени готовности нашей страны реализовывать конкретные проекты, выполнять условия предоставления средств и эффективно осваивать выделяемые средства. В частности, объем финансирования по линии ЕБРР по итогам 2016 года составил всего 400 млн евро, что оказалось одним из самых низких показателей финансового участия Банка в развитии экономики Украины.