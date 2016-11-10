ЕБРР намерен предоставить $15 миллионов кредита украинскому производителю томатной пасты

Один из ключевых кредиторов корпоративного сектора украинской экономики - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен предоставить кредит в размере 15 млн долл. одному из крупнейших в Украине производителей томатной пасты – группе компаний Agrofusion, сообщается на официальном сайте банка.

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«Долгосрочный кредит компании Agrofusion позволит частично профинансировать строительство и закупку оборудования для третьего в Украине завода по переработке томатов и расширить бизнес компании по выращиванию томатов», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению банка, кредитные средства также позволят Agrofusion увеличить объемы поставок отечественной томатной пасты на зарубежные рынки.

Совет директоров ЕБРР рассмотрит вопрос выделения кредитных средств компании 14 декабря.

Общая стоимость проекта оценивается в 50 млн долл.

В конце мая текущего года Международная финансовая корпорация (International Finance Corporation, IFC) уже заявляла о намерении выделить 10 млн долл. агрохолдингу Agrofusion для финансирования оборотного капитала.

Справка УНИАН. Группа компаний Agrofusion – один из крупнейших производителей томатной пасты в Украине. Производит томатную пасту ТМ «Инагро».

Компания владеет двумя заводами – «Южный» в Херсонской области и «Северный» в Николаевской области. Общая производственная мощность заводов – 300 тыс. тонн в сезон. Холдинг обрабатывает 12 тыс. га земель.