Рынок электроэнергии в Украине приведет к повышению эффективности работы компаний - Представительство ЕС

Об этом в ходе круглого стола в рамках совместного с Представительством Евросоюза в Украине проекта «#EUkraine» на тему: «Новый закон об электроэнергетике: что ожидать потребителям?» сообщил первый секретарь программы «Конкурентная политика и энергетические рынки» представительства ЕС в Украине Хосе Мануэль Хернандез Мартинез.

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«Нельзя сказать, что открытие рынка ведет к уменьшению цен, обычно все зависит от того, какая модель рынка и какая конкретная ситуация имела место в конкретной стране на момент открытия рынка. Но это в любом случае ведет к прозрачности, к экономической обоснованности цен и более эффективной работе компаний», - сказал первый секретарь представительства ЕС.

Он отметил, что законопроект «О рынке электрической энергии», который Верховная Рада приняла в первом чтении, закладывает основные принципы создания конкурентного рынка и выразил надежду, что конечный вариант закона приблизит украинский рынок к европейским стандартам.

«К законопроекту подано более 1000 поправок, которые еще должны быть оговорены, и поэтому тяжело дать оценку, отвечает ли он европейским требованиям. Сейчас мы можем судить, какие принципы заложены в сам законопроект, исходя из той версии закона, которая была подана на первое чтение. Основываясь на этой информации, закон предусматривает огромный объем реформирования всего сектора», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект «О рынке электрической энергии», который предусматривает введение более конкурентных отношений на рынке электрической энергии, в том числе и на розничном, где конечный потребитель сможет выбирать поставщика электроэнергии.

Этот законопроект отвечает требованиям Третьего энергетического пакета, а также учитывает нормы действующего закона «О функционировании рынка электрической энергии Украины», который сегодня определяет организацию данного рынка в целом.

Вместе с принятием данного законопроекта также должны быть приняты нормативно-правовые акты, которые будут регламентировать функционирование нескольких рынков (вместо действующих оптового и розничного) – рынка двусторонних договоров (прямых контрактов между производителем и покупателем электроэнергии), рынка «на сутки вперед», суточного рынка, балансирующего рынка, рынка вспомогательных услуг и розничного рынка, на котором электроэнергию покупают домохозяйства.

Также законопроект предусматривает проведение корпоратизации компании-оператора объединённой энергосистемы «Укрэнерго», а также внедрение нового механизма гарантированной закупки электроэнергии, произведенной из альтернативных источников.