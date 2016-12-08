Минэкономразвития: доля ЕС в украинской внешней торговле растет, России - стремительно снижается

Доля России в украинской внешней торговле стремительно снижается, а доля Европейского Союза растет, сообщается на странице Министерства экономического развития и торговли в Twitter со ссылкой на слова заместителя министра Юрия Бровченко.

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«Удельный вес РФ в торговле Украины стремительно снижается, тогда как торговля с ЕС постоянно растет», - написал он.

При этом в Минэкономразвития сообщили, что дальнейший рост торговли с ЕС потребует усилий всех ветвей власти, включая парламентскую, президентскую и исполнительную.

«Правительство направляет все усилия для того, чтобы сделать Украину важным игроком в глобальных торговых процессах», - отметили в министерстве.

Как сообщал УНИАН, внешнеторговый баланс Украины по итогам января-сентября 2016 года составил 654,1 млн долл., что в 4,7 раза ниже профицита за аналогичный период прошлого года на уровне 3,077 млрд долл.

Импорт товаров и услуг в Украину, без учета услуг по переработке давальческого сырья, в январе-сентябре снизился на 0,8% - до 31,380 млрд долл., экспорт товаров и услуг из Украины снизился на 7,8% - до 32,034 млрд долл.

Доля России в Украинском экспорте в январе-сентябре составила 9,8%, доля ЕС - 37,7%.