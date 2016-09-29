ЕБРР не исключает вхождения в украинские госбанки и участия в приватизации

Европейский банк реконструкции и развития не исключает вхождения в украинские государственные банки в среднесрочной перспективе, а также участия в приватизации в случаях, если инвесторы будут в этом заинтересованы, сказал в интервью УНИАН глава представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер.

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«Мы рассматриваем перспективы вхождения в госбанки в качестве акционера, но временных рамок не ставим. Все зависит от работы банковской системы, от политики Нацбанка в части либерализации рынка. Это (вхождение в акционерный капитал банков - УНИАН) может произойти в среднесрочной перспективе, а может и в горизонте 2017-2018 годов», - сказал Аджунер.

При этом, говоря о приватизации, Аджунер отметил, что ЕБРР также заинтересован в этих процессах - причем и как наблюдатель, и как участник. «В случае проведения прозрачных конкурсов и заинтересованности инвесторов в том, чтобы именно ЕБРР вошел с ними в состав акционеров того или иного актива, - почему нет. Причем речь идет и об ОПЗ (Одесском припортовом заводе - УНИАН), и об объектах энергетики, которые также могут быть интересными. Но, повторюсь, тут вопрос не столько в нашем желании как банка, сколько в условиях продажи и заинтересованности потенциальных покупателей», - отметил Аджунер.

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Как сообщал УНИАН, в марте текущего года Минфин вел переговоры с Европейским банком реконструкции и развития, а также Международной финансовой корпорацией о вхождении этих организаций в капитал государственных банков, включая «Ощадбанк» и «Укрэксимбанк».

Переговоры были продиктованы утвержденной стратегией развития госбанков, подразумевающей возможную приватизацию двух крупнейших государственных банков - «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка» в середине 2018 года. Причем к продаже, в случае положительного решения, могут быть выставлены только 20% акций этих банков.

Доля государственных банков в банковской системе Украины составляет около 30%. В частности, государство через Министерство финансов владеет тремя из крупнейших по объему активов фунучреждениями - «Укрэксимбанком», «Ощадбанком» и «Укргазбанком».

Что касается приватизации, то ЕБРР напрямую высказывался только о возможном участии в приватизации Одесского припортового завода. Представитель ЕБРР Франсис Малиж отмечал, что ЕБРР может принять участие в приватизации и претендовать на долю в 15-25% предприятия.

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