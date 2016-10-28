Гройсман обещает защитить "каждый евро и доллар, которые инвестируются в Украину"

Украинское правительство будет всячески способствовать защите иностранного бизнеса, работающего в нашей стране, поскольку бизнес является залогом экономического процветания, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе делового украинско-французского форума в Париже.

Читайте такжеУкраина и Франция восстановят работу комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству

«Наша задача и приоритет - ваш успех. А ваш успех - это развитие и рост нашей страны, - сказал Гройсман. - Мы будем делать все для того, чтобы вы в Украине было успешными, чтобы каждый евро, доллар и гривня, которые инвестируются в Украину, были защищены, чтобы вы ощущали, что идет не только процесс реформ, но есть и их результаты. Инвестируйте в Украину, получайте прибыль, реинвестируйте и будьте успешными, а мы будем всячески этому содействовать».

Гройсман напомнил, что в приоритете работы украинского правительства - смена системы госуправления, борьба с коррупцией, эффективная система правосудия, дерегуляция, масштабная приватизация, а также налоговая реформа, целью которой будет формирование наиболее благоприятного для бизнеса налогового законодательства и процедур.

Читайте такжеФранцузская компания Engie будет напрямую поставлять газ Украине

«Наша задача - создать условия, в которых вы на 100% используете свой опыт, возможности и потенциал Украины. Только вместе мы сможем достичь успеха», - сказал Гройсман, отметив, что приоритетные отрасли для инвестирования - энергетика, машиностроение, сельское хозяйство, легкая промышленность, инфраструктуры, деревообработка, фармацевтика и ІТ.

«Украина имеет беспрецедентные вызовы, но она же имеет и большие возможности. Мы воспринимаем каждый вызов, как возможность быть лучше и сильнее. У нас есть потенциал для серьезного роста», - резюмировал Гройсман.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал французский бизнес активнее инвестировать в сферу транспорта и инфраструктуры. Кроме того, французский газовый холдинг Engie получил доступ к украинским газовым хранилищам, что позволит французской компании выйти на украинский рынок поставок газа.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 октября, в Париже проходит украинско-французский деловой форум. Франция - шестой торговый партнер Украины среди стран ЕС. За 8 месяцев текущего года товарооборот между двумя странами составил 1,2 млрд долл. Ключевыми статьями украинского экспорта во Францию является продукция агросектора и легкой промышленности.