Министр инфраструктуры призвал французов инвестировать в Украину
Омелян подчеркнул, что в целом Украина может предложить много проектов, где необходимы инвестиции.
Украина призывает французский бизнес активно инвестировать в проекты развития украинских портов, речного транспорта, а также создания продукции железнодорожного назначения и железнодорожной инфраструктуры.
Об этом сказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в ходе работы украинско-французского делового форума в Париже.
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"Нам также важен голос бизнеса в сфере авиации, - сказал министр. - Он должен сказать Брюсселю, что (между Украиной и Европой - УНИАН) нужен Оpen Sky (открытое небо - УНИАН)".
При этом Омелян подчеркнул, что в целом Украина может предложить много проектов, где необходимы инвестиции.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 октября, в Париже проходит украинско-французский деловой форум. Франция - шестой торговый партнер Украины среди стран ЕС. За 8 месяцев текущего года товарооборот между двумя странами составил 1,2 миллиарда долларов. Ключевыми статьями украинского экспорта во Францию является продукция агросектора и легкой промышленности.