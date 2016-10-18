Украина имеет очень сильную позицию в споре с Россией о блокировании транзита в рамках ВТО - представительство ЕС

Украина имеет очень сильную позицию в споре с Россией в рамках Всемирной торговой организации о блокировании РФ украинского транзита.

Об этом заявил председатель торгового сектора Представительства ЕС в Украине Николас Бердж на круглом столе в рамках совместного проекта УНИАН и Представительства ЕС #EUkrаine.

"В этом конкретном случае мы видим, что у Украины очень сильная позиция", - сказал он.

По словам Берджа, транзитные ограничения России затрагивают интересы как Украины, так и ЕС, а рассмотрение дела в рамках ВТО может принести позитивный результат.

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Как сообщал УНИАН, 15 сентября Украина в рамках своего участия во Всемирной торговой организации начала процедуру оспаривания решения правительства РФ о введении эмбарго на транзит украинских товаров по российской территории в направлении третьих стран.

Свою позицию Украина уже представляла на Генеральном совете ВТО 24 февраля и 27 июля текущего года, а также на заседаниях соответствующих комитетов ВТО. Доводы украинской стороны поддержали делегации Канады, США, ЕС, Японии, Австралии, Швейцарии, Кореи и Турции.

Как заявил председатель торгового сектора Представительства ЕС в Украине Николас Бердж, Россия отказалась включить Европейский Союз в качестве третьей стороны в спор в рамках Всемирной торговой организации относительно блокирования РФ украинского транзита, однако не сможет этого сделать на следующих этапах рассмотрения дела.

Взаимные торговые ограничения между Украиной и Россией были введены в январе текущего года из-за того, что между Украиной и ЕС вступил в силу режим свободной торговли. Зимой был значительно ограничен экспорт украинских товаров в Россию, а затем было наложено полное эмбарго на экспорт продовольствия из Украины в Россию. В июле Россия продолжила политику торговых ограничений, закрыв транзит украинских товаров по своей территории в направлении третьих стран, прежде всего Казахстана и Кыргызстана.