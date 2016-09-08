Украина намерена развивать пограничную инфраструктуру на границе со странами ЕС – Омелян

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры, об этом министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил сегодня в Одессе во время встречи с заместителем министра инфраструктуры и строительства Польши Ежи Шмитом.

«Мы бы хотели совместно с польской, румынской и словацкой сторонами обратиться в Еврокомиссию с инициативой о совместном развитии пограничной инфраструктуры на границе между Украиной и ЕС», - подчеркнул Омелян.

Читайте такжеМининфраструктуры намерено закупить в текущем году 80 габаритно-весовых комплексов за счет средств ЕС

Он отметил, что в течение последнего времени наблюдается очень много очередей, в первую очередь автомобильных, на пунктах пропуска с Польшей.

«Это свидетельство не плохой работы таможенников и пограничников, а свидетельство того, что у нас недостаточно развита инфраструктура», - акцентировал министр.

Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в частности, в железнодорожной и авиационной отраслях.

Как сообщал УНИАН, Мининфраструктуры начало набор экспертов в созданный с помощью ЕС технический офис реформ в отрасли.