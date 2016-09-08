Украина намерена развивать пограничную инфраструктуру на границе со странами ЕС – Омелян
Украина намерена развивать пограничную инфраструктуру на границе со странами Европейского Союза.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры, об этом министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил сегодня в Одессе во время встречи с заместителем министра инфраструктуры и строительства Польши Ежи Шмитом.
«Мы бы хотели совместно с польской, румынской и словацкой сторонами обратиться в Еврокомиссию с инициативой о совместном развитии пограничной инфраструктуры на границе между Украиной и ЕС», - подчеркнул Омелян.
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Он отметил, что в течение последнего времени наблюдается очень много очередей, в первую очередь автомобильных, на пунктах пропуска с Польшей.
«Это свидетельство не плохой работы таможенников и пограничников, а свидетельство того, что у нас недостаточно развита инфраструктура», - акцентировал министр.
Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в частности, в железнодорожной и авиационной отраслях.
Как сообщал УНИАН, Мининфраструктуры начало набор экспертов в созданный с помощью ЕС технический офис реформ в отрасли.