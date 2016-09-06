ЕС запустил проект для поддержки предпринимательства и улучшения бизнес-климата в Украине

Представительство Европейского Союза в Украине при поддержке Министерства экономического развития и торговли запустили проект FORBIZ, направленный на поддержку малого и среднего бизнеса в Украине и улучшение бизнес-климата в стране.

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Об этом сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, отвечая на вопросы журналистов в ходе презентации проекта.

"Этот проект имеет несколько составляющих, направленных как на стратегические вещи, такие как разработка стратегии развития малого и среднего бизнеса, так и на вещи более практические, а именно – дерегуляцию и проведение постоянного пересмотра устаревших нормативных актов", - сказал он.

Нефедов добавил, что целью проекта является создание в Украине бизнес-среды, которая была бы максимально комфортной для ведения бизнеса.

Замминистра добавил, что с целью улучшения бизнес-климата в Украине будет создан ряд консультативных центров. На данный момент, по его словам, уже открыто два пилотных центра в Киеве и Львове. В краткосрочной перспективе Минэкономразвития ожидает открытия аналогичных офисов в Харькове и многих других украинских городах.

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Первые результаты работы проекта, по прогнозам Нефедова, будут видны спустя 2-3 месяца после его запуска.

Руководитель проекта FORBIZ Маттиас Аджунер, присутствовавший на презентации, сообщил, что приоритетными задачами этого проекта является создание благоприятных условий для ведения бизнеса, поддержка отечественной сферы малого и среднего бизнеса, а также ведение эффективного диалога с украинскими предпринимателями.

Кроме того, по его словам, необходимо создать четкие правила игры в сфере малого и среднего бизнеса и обеспечить равные условия для всех предпринимателей. Также Аджунер предложил отменить устаревшие регуляторные нормы, которые негативно влияют на ведение бизнеса в стране, и выступил за снижение административного давления на предпринимателей.

Как сообщал УНИАН, первый вице-премьер-министр Украины – министр экономического развития и торговли Степан Кубив сообщил, что создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса в Украине является одной из приоритетных задач правительства в 2016 году.

По его данным, проведение последовательной государственной политики в области поддержки украинского предпринимательства будет способствовать улучшению бизнес-климата в стране, укреплению позиций Украины в рейтинге Всемирного банка Doing Business, облегчению ведения бизнеса.

По словам Кубива, в текущем году Украина рассчитывает улучшить свои позиции в рейтинге Doing Business на 15-17 позиций, поскольку выполнила более половины плана по дерегуляции экономики и улучшению инвестиционного климата.