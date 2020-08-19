Задача правительства - восстанавливать не отдельные регионы, а всю страну - нардеп Палица

Политик считает разрушительными планы правительства по масштабной приватизации государственных предприятий.

За полгода работы нового Кабмина страна так и не увидела детального плана развития экономики.

Сейчас правительство хочет создать свободные экономические зоны на Донбассе, но его задача - делать инвестиционно привлекательными не отдельные регионы, а всю страну. Это подчеркивает лидер партии «ЗА МАЙБУТНЄ» Игорь Палица.

Кроме этого, политик считает разрушительными планы правительства по масштабной приватизации государственных предприятий.

«Украинцев пытаются убедить, что экономику спасет тотальная распродажа стратегических госпредприятий. Премьер-министр заявил: хочет оставить под контролем государства лишь триста из трех тысяч таких объектов государственной собственности. Это политика саботажа! Это разрушение страны! Завтра так называемые инвесторы просто бросят эти предприятия на произвол судьбы, получив с них то, что им нужно», - говорит политик.

Он убежден: Украина должна идти другим путем - реформировать государственные компании, обеспечить качественный менеджмент, создать рабочие места и сделать эти предприятия прибыльными.

Читайте также"Развивать экономику, отбросив темы, которые разъединяют страну", - лидер партии "За будущее" Игорь Палица озвучил на Ривненщине план выхода страны из кризиса

«Нынешнее правительство не знает, как это сделать. И вместо восстановления собственной экономики оно ходит по миру с протянутой рукой в поисках кредитов», - отмечает Игорь Палица.

С сентября 2019 (начало работы первого правительства нынешней власти) государственный долг увеличился на $ 3,1 млрд, а на 1 июля этого года достиг рекорда - $ 85 млрд! Более того, если в 2019 году правительство заимствовало для нужд бюджета 409,8 млрд грн, в 2020 планируется позаимствовать уже 642,7 млрд грн, то в 2021 будет достигнут абсолютный рекорд заимствований - 744,9 млрд грн.

«Партия «ЗА МАЙБУТНЄ» имеет стратегию восстановления украинской промышленности. Мы отстаиваем экономический патриотизм - реальную и системную поддержку отечественного бизнеса. У нас есть все ресурсы для того, чтобы преодолеть кризис - нужны только профессионализм и политическая воля» - отмечает глава политсилы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН