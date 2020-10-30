Активнее на выборы шли люди старшего поколения.

В Украине на местные выборы 25 октября активнее всего шли пенсионеры - явка в этой категории на 11% выше, чем в других.

Об этом рассказал директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович в эфире ток-шоу "Право на власть".

Социолог поясняет: молодежь на выборы не пришла, в отличие от людей старшего возраста.

"Конечно, подкованный избиратель, определенный по всем направлениям международной политики, внутренней политики, оппозиции или позиции в отношении президента, - он приходил и высказывал свою точку зрения. Это такая уверенность в своем выборе. Это уверенность в том, что ты контролируешь свою жизнь, если говорить языком психологии. Эти люди пришли ", - сказал Антипович.

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По его словам, не пришли на выборы те, кто чувствует "депрессивные состояния, более плохое настроение, разочарование, безразличие". А вот молодежь, по мнению директора "Рейтинга", скорее шла на выборы из-за заинтересованности.

"Пусть в меньшей степени, чем есть в Украине молодежь, но она все-таки пришла. Средний возраст шел на выборы в связи с тем, что он хочет контролировать свою жизнь. Соответственно, он берет на себя ответственность за себя, за будущее государства, за город и т.д. А старшее поколение все-таки ходит на выборы в большей степени из-за надежды - как не себе, так детям лучшей жизни ", - добавил Антипович.

Он также высказался о тех людях, которые не пришли на голосование.

"Я бы хотел напомнить слова Уинстона Черчилля, что плохую власть выбирают хорошие люди, которые не приходят на выборы. Теперь эти люди, которые не пришли на выборы, - им значительно легче критиковать любую власть: центральную или местную, в том числе. Но выбирали они ее? Нет! Это определенная психологическая, в том числе, защита: нежелание получить определенное разочарование в очередной раз. Но это также и подсказка политикам: люди добрые, давайте будем делать что-то хорошее для государства - и в том числе на местах", - добавил эксперт.

Местные выборы 2020: что известно

25 октября в Украине состоялись очередные местные выборы. По предварительным данным ЦИК, явка избирателей составила 36,88%.

Выборы прошли по пропорциональной системе с открытыми списками. В Крыму, Севастополе, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей голосование не проводилось.

ЦИК публикует промежуточные результаты выборов, подсчет голосов продолжается.

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Автор: Юрий Годован