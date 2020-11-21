В это воскресенье состоится второй тур голосования за кандидатов в депутаты сельских, поселковых советов и городских голов в 18 регионах страны.

Для обеспечения порядка на территории участков и охраны избирательной документации по повторному голосованию, которое состоится 22 ноября, будет привлечено почти 10 тысяч правоохранителей.

Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины со ссылкой на заместителя начальника Нацполиции Александра Фацевича.

По его словам, в это воскресенье состоится второй тур голосования за кандидатов в депутаты сельских, поселковых советов и городских голов в 18 регионах страны. Для этого сформировано 1815 избирательных комиссий.

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«Реагирование на заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом, должно оставаться оперативным. Основная задача полиции - обеспечить безопасность граждан и проведение честных выборов. Мы будем пристально следить за соблюдением законности в день голосования и в период установления результатов выборов», - отметил Фацевич.

В то же время заместитель начальника Нацполиции подчеркнул важность соблюдения карантинных мер на участках как работниками полиции, так и гражданами.

«Полицейские будут следить за тем, чтобы все граждане носили правильно надетые средства защиты. Первоначально будут проводить профилактическую беседу, а в случае игнорирования замечания - составлять административные протоколы на правонарушителей», - предупредил он.

Местные выборы в Украине: где пройдут вторые туры 22 ноября

В воскресенье, 22 ноября, украинцы повторно будут выбирать городского голову в 11 городах и депутатов до 47 местных советов.

Второй тур выборов городских голов состоится в Днепре, Кривом Роге, Полтаве, Львове, Дрогобыче (Львовская область), Ривне, Николаеве, Черкассах, Ужгороде, а также в Славянске (Донецкая область), Броварах (Киевская область) и Бердянске (Запорожская область).

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Автор: Надя Пришляк