Мэров во втором туре 22 ноября будут выбирать в 11 городах.

Уже в ближайшее воскресенье, 22 ноября, в Украине в ряде городов пройдет второй тур выборов мэра.

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Выборы 22 ноября запланированы в следующих городах:

Львов Бердянск (Запорожская область) Днепр Дрогобыч (Львовская область) Полтава Николаев Славянск (Донецкая область) Никополь (Днепропетровская область) Ривне Ужгород (Закарпатская область) Черкассы

Во втором туре за победу на выборах во Львове будут бороться действующий мэр ЛьвоваАндрей Садовый и экс-глава ЛОГА Олег Синютка.

БЕРДЯНСК

За кресло мэра Бердянска будут бороться кандидат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александр Свидло и выдвиженец от партии "За майбутнє" Валерий Баранов.

ДНЕПР

За должность городского головы Днепра будут бороться действующий мэр Борис Филатов и местный бизнесмен, глава партии "Громадська сила" Загид Краснов.

ДРОГОБЫЧ

За кресло мэра вступят в борьбу Тарас Кучма (самовыдвиженец) и Андрей Веселый (самовыдвиженец).

ПОЛТАВА

Во втором туре в Полтаве будут голосовать за Александра Мамая от "За майбутнє" и Сергея Иващенко от "Слуги народа".

НИКОЛАЕВ

В Николаеве за кресло мэра будут бороться Александр Сенкевич от "Пропозиції" и Владислав Чайка ("Оппозиционная платформа – за жизнь").

СЛАВЯНСК

В этом городе будут голосовать за Павла Придворова (ОПЗЖ) и Вадима Ляха ("Оппоблок").

НИКОПОЛЬ

Здесь мэром города хотят стать Александр Саюк ("За майбутнє") и Руслан Олийнык ("Слуга народа").

РИВНЕ

За победу на выборах будет бороться кандидат от местной партии "Ривне вместе" Виктор Шакирзян и представитель "ЕС" Александр Третьяк.

УЖГОРОД

Во втором туре сойдутся действующий глава города Богдан Андреев и кандидат от "Слуги народа" Виктор Щадей.

ЧЕРКАССЫ

За кресло мэра Черкасс во втором туре выборов будут бороться Анатолий Бондаренко ("За майбутнє") и Виктор Евпак ("Голос").

Выборы в Украине: что известно

25 октября в Украине состоялись местные выборы. 15 ноября второй тур выборов мэра прошел в семи городах.

Явка на выборах 25 октября составила 37%. 15 ноября на участки пришли 24% избирателей.

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Автор: Ольга Робейко