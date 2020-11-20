Уже в ближайшее воскресенье, 22 ноября, в Украине в ряде городов пройдет второй тур выборов мэра.
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Выборы 22 ноября запланированы в следующих городах:
- Львов
- Бердянск (Запорожская область)
- Днепр
- Дрогобыч (Львовская область)
- Полтава
- Николаев
- Славянск (Донецкая область)
- Никополь (Днепропетровская область)
- Ривне
- Ужгород (Закарпатская область)
- Черкассы
Читайте такжеВыборы мэров и сельских голов: ЦИК сообщил, представители каких партий победилиЛЬВОВ
Во втором туре за победу на выборах во Львове будут бороться действующий мэр ЛьвоваАндрей Садовый и экс-глава ЛОГА Олег Синютка.
БЕРДЯНСК
За кресло мэра Бердянска будут бороться кандидат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александр Свидло и выдвиженец от партии "За майбутнє" Валерий Баранов.
ДНЕПР
За должность городского головы Днепра будут бороться действующий мэр Борис Филатов и местный бизнесмен, глава партии "Громадська сила" Загид Краснов.
ДРОГОБЫЧ
За кресло мэра вступят в борьбу Тарас Кучма (самовыдвиженец) и Андрей Веселый (самовыдвиженец).
ПОЛТАВА
Во втором туре в Полтаве будут голосовать за Александра Мамая от "За майбутнє" и Сергея Иващенко от "Слуги народа".
НИКОЛАЕВ
В Николаеве за кресло мэра будут бороться Александр Сенкевич от "Пропозиції" и Владислав Чайка ("Оппозиционная платформа – за жизнь").
СЛАВЯНСК
В этом городе будут голосовать за Павла Придворова (ОПЗЖ) и Вадима Ляха ("Оппоблок").
НИКОПОЛЬ
Здесь мэром города хотят стать Александр Саюк ("За майбутнє") и Руслан Олийнык ("Слуга народа").
РИВНЕ
За победу на выборах будет бороться кандидат от местной партии "Ривне вместе" Виктор Шакирзян и представитель "ЕС" Александр Третьяк.
УЖГОРОД
Во втором туре сойдутся действующий глава города Богдан Андреев и кандидат от "Слуги народа" Виктор Щадей.
ЧЕРКАССЫ
За кресло мэра Черкасс во втором туре выборов будут бороться Анатолий Бондаренко ("За майбутнє") и Виктор Евпак ("Голос").
Выборы в Украине: что известно
25 октября в Украине состоялись местные выборы. 15 ноября второй тур выборов мэра прошел в семи городах.
Явка на выборах 25 октября составила 37%. 15 ноября на участки пришли 24% избирателей.
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