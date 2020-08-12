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"Будет жарко": Притула объяснил, почему решил идти в мэры Киева

09:08, 12 августа 2020
Выборы-2020
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Притула идет в мэры Киева / facebook.com/serhiyprytula

Об этом он написал на странице в Facebook.

"Я иду в мэры Киева. Потому что я здесь живу! Мне не безразлично, каким будет Киев. Потому что здесь живут мои дети!", - отметил Притула.

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Он добавил, что ведет команду патриотов, профессионалов и единомышленников.

"Я иду, чтобы побеждать! Будет жарко!!!", - добавил он.

Вчера стало известно, что Притула пойдет на выборы от партии "Голос".

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