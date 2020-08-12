"Будет жарко": Притула объяснил, почему решил идти в мэры Киева
09:08, 12 августа 2020Выборы-2020
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Притулу на выборах поддержит партия "Голос".
Притула идет в мэры Киева / facebook.com/serhiyprytula
Известный телеведущий, актер и волонтер Сергей Притула объяснил, почему решил баллотироваться на пост городского головы Киева.
Об этом он написал на странице в Facebook.
"Я иду в мэры Киева. Потому что я здесь живу! Мне не безразлично, каким будет Киев. Потому что здесь живут мои дети!", - отметил Притула.
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Он добавил, что ведет команду патриотов, профессионалов и единомышленников.
"Я иду, чтобы побеждать! Будет жарко!!!", - добавил он.
Вчера стало известно, что Притула пойдет на выборы от партии "Голос".
Местные выборы 2020 - что известно
- 8 августа ЦИК официально назначила местные выборы на 25 октября.
- 15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября.
- 16 июля во внутрипартийных праймериз "Слуги народа" победила нардеп от СН Ирина Верещук.
- Как свидетельствуют данные исследования по электоральной ориентации киевлян на выборах городского головы и городского совета, проведенного социологической службой Центра Разумкова, большинство жителей столицы готовы поддержать нынешнего мэра Виталия Кличко.
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