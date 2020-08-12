"Будет жарко": Притула объяснил, почему решил идти в мэры Киева

Притулу на выборах поддержит партия "Голос".

Известный телеведущий, актер и волонтер Сергей Притула объяснил, почему решил баллотироваться на пост городского головы Киева.

Об этом он написал на странице в Facebook.

"Я иду в мэры Киева. Потому что я здесь живу! Мне не безразлично, каким будет Киев. Потому что здесь живут мои дети!", - отметил Притула.

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Он добавил, что ведет команду патриотов, профессионалов и единомышленников.

"Я иду, чтобы побеждать! Будет жарко!!!", - добавил он.

Вчера стало известно, что Притула пойдет на выборы от партии "Голос".

Местные выборы 2020 - что известно

8 августа ЦИК официально назначила местные выборы на 25 октября.

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября.

16 июля во внутрипартийных праймериз "Слуги народа" победила нардеп от СН Ирина Верещук.

Как свидетельствуют данные исследования по электоральной ориентации киевлян на выборах городского головы и городского совета, проведенного социологической службой Центра Разумкова, большинство жителей столицы готовы поддержать нынешнего мэра Виталия Кличко.

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