"Голос" выдвинул Притулу в мэры Киева

Ранее Притула говорил, что выдвижение в мэры Киева для него "не приоритетная история".

Телеведущий, волонтер, актер, руководитель "Вар'яти-шоу" Сергей Притула заявил, что будет баллотироваться на пост мэра Киева при поддержке партии "Голос".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время презентации команды партии "Голос" на местных выборах.

Он рассказал, что будет делать на посту мэра.

Ранее Притула уже комментировал свое возможное выдвижение от партии на выборах городского главы Киева.

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"Сейчас это совершенно не приоритетная история, честно. Я даже не смотрю на какую-то ближайшую перспективу, чтобы к этим вопросам возвращаться, потому что есть более насущные нужды", - сказал он в начале апреля.

Местные выборы 2020 - что было раньше

8 августа ЦИК официально назначила местные выборы на 25 октября.

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября.

16 июля во внутрипартийных праймериз «Слуги народа» победила депутат Ирина Верещук. Ее поддержали 83 депутата, Качура - 3, Дубинского - 41, Тищенко - 30 Гурина - 15.

Как свидетельствуют данные исследования по электоральной ориентации киевлян на выборах городского головы и городского совета, проведенного социологической службой Центра Разумкова, большинство киевлян готовы поддержать нынешнего мэра Виталия Кличко.

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Надя Пришляк