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"Голос" выдвинул Притулу в мэры Киева

16:14, 11 августа 2020
Выборы-2020
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Сергей Притула / facebook.com/serhiyprytula/

Телеведущий, волонтер, актер, руководитель "Вар'яти-шоу" Сергей Притула заявил, что будет баллотироваться на пост мэра Киева при поддержке партии "Голос".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время презентации команды партии "Голос" на местных выборах.

Он рассказал, что будет делать на посту мэра.

Ранее Притула уже комментировал свое возможное выдвижение от партии на выборах городского главы Киева.

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"Сейчас это совершенно не приоритетная история, честно. Я даже не смотрю на какую-то ближайшую перспективу, чтобы к этим вопросам возвращаться, потому что есть более насущные нужды", - сказал он в начале апреля.

Местные выборы 2020 - что было раньше

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Надя Пришляк

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