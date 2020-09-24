Также социологическое исследование показало, что почти 60% граждан поддерживают идею создания муниципальной полиции, подчиненной местной власти.

Большинство украинцев хотят выбирать не только депутатов или мэров, но и руководителей областей, местных судей и прокуроров.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты второй волны опроса, проведенного с 19 по 22 сентября социологической группой "Рейтинг".

Так, 50% опрошенных считают, что контроль за деятельностью новоизбранной местной власти должен осуществляться самими гражданами, а другим институтам (общественные организации, центральная и местная власть, правоохранительные органы) респонденты доверяют в вопросе контроля меньше (от 5% до 14%).

Также значительная часть опрошенных не против участвовать в политической и общественной жизни своего региона (45%), но не как депутаты местных советов, а через выборы делегируя полномочия другим.

В то же время только 13% респондентов хотели бы быть депутатами местного совета, 9% - депутатами парламента, 7% - главой города/села, 5% - президентом страны.

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"При этом граждане хотят избирать не только депутатов или мэров, но и главу области (за избрание 83%), местных судей (71%) и прокуроров (68%). 57% поддерживают идею создания муниципальной полиции, подчиненной местной власти (30% - против)", - свидетельствуют результаты исследования.

Опрос проведен методом телефонного интервью среди 5 тыс. украинцев в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.

Местные выборы 2020: что известно

5 сентября в Украине стартовал избирательный процесс в рамках подготовки и проведения местных выборов, которые запланированы на 25 октября.

Начинать осуществлять предвыборную агитацию партия или кандидат должны на следующий день после регистрации, а завершить - в 24:00 23 октября.

Кроме того, согласно плану, теризбиркомы должны образовать участковые избирательные комиссии до 9 октября.

Голосование будет проходить с 8:00 до 20:00 25 октября, а установить его результаты избиркомы должны по 6 ноября.

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Автор: Антонина Доломанжи