Михаил Кучук прошел в горсовет по списку "ОПЗЖ".

Первым вице-мэром Одессы стал Михаил Кучук – бывший заместитель председателя Киевской городской государственной администрации времен президентства Виктора Януковича.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом стало известно сегодня во время внеочередной сессии горсовета.

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В частности, о кандидатуре Кучука, который прошел в горсовет по списку партии "Оппозиционная платформа - за жизнь", заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Как отметил городской голова, Кучук будет курировать, в частности, вопросы строительства, архитектуры и пр.

Горсовет утвердил назначение Кучука.

Депутаты также проголосовали за состав исполнительного комитета горсовета. В состав исполкома вошел Кучук, который сразу, во время сессии, написал заявление о сложении депутатских полномочий. Его место в горсовете займет другой представитель "ОПЗЖ".

Кто такой Михаил Кучук

Михаил Кучук в 1994-1998, 2005-2010 годах был заместителем у другого мэра Одессы – Эдуарда Гурвица, ярого противника Труханова. Тогда Кучук тоже курировал вопросы строительства.

В 2011-2014 годах Кучук работал заместителем председателя Киевской городской государственной администрации. Также был депутатом Одесского областного совета.

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Автор: Лариса Козовая