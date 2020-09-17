Почти 70% граждан не знают, по какой системе 25 октября состоятся местные выборы.

Лишь 35% украинцев знают точную дату проведения предстоящих местных выборов.

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Об этом говорится в пресс-релизе по результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" с 12 по 15 сентября.

"Лишь 35% опрошенных знают точную дату местных выборов в Украине. 43% вообще не знают, когда состоятся выборы, 19% знают, что где-то в октябре, но даты не знают. Еще 3% назвали другие даты", - говорится в пресс-релизе.

Социологи отмечают, что дату местных выборов знают преимущественно только старшие респонденты.

Кроме того, 69% опрошенных не знают, по какой системе пройдут местные выборы 25 октября, и только 13% уверенно ответили, что знают, как будет происходить голосование, а 18% отметили, что знают об этом частично.

Результаты опроса свидетельствуют, что относительно более высокий уровень осведомленности о системе выборов демонстрируют старшие опрошенные, зато среди самой молодой возрастной группы (18-29 лет) почти 80% вообще ничего не знают о системе выборов.

Социологическая группа “Рейтинг” проводила опрос 12-15 сентября. Методом телефонного интервью опрошено 5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Погрешность репрезентативности исследования - не более 1,4%.

Местные выборы в Украине-2020

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года.

Центральная избирательная комиссия объявила с 5 сентября начало избирательного процесса.

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Автор: Антонина Доломанжи