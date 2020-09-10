Местные выборы состоятся 25 октября, а установить итоги голосования избиркомы должны до 3 и 6 ноября включительно в зависимости от типа выборов.

В Украине сегодня последний день, когда можно изменить избирательный адрес, чтобы проголосовать на местных выборах 25 октября.

Об этом говорится в календарном плане основных организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов, утвержденном ЦИК.

После изменения избирательного адреса граждане смогут проголосовать на местных выборах по месту фактического проживания.

В Министерстве цифровой трансформации Украины напомнили, что ЦИК запустила е-сервис для изменения избирательного адреса на странице сервисов государственного реестра избирателей.

Как изменить избирательный адрес онлайн

Для этого нужно до 10 минут времени и никаких дополнительных документов, отмечают в Минцифре. Как поменять адрес голосования:

Зайти на сайт Государственного реестра избирателей в "Личный кабинет избирателя" и авторизоваться с помощью электронной подписи;

выбрать раздел "заявления, запросы";

выбрать подраздел "обращение по изменению избирательного адреса";

заполнить необходимые поля для формирования заявления;

еще раз воспользоваться электронной подписью для подачи заявления.

При этом следует учитывать, что указанный избирательный адрес будет определен как постоянный и не подлежит повторной смене в течение одного года.

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Местные выборы 2020: календарный план

Также, согласно календарному плану, до 24 сентября включительно запланировано представление документов в соответствующие теризбиркомы для регистрации кандидатов в депутаты и кандидатов на должности сельского, поселкового и городского головы.

Отказаться от баллотирования кандидат или партия, которая его выдвинула, могут до 5 октября.

Начинать осуществлять предвыборную агитацию партия или кандидат должны на следующий день после регистрации, а завершить - в 24:00 24 октября.

Кроме того, согласно плану, теризбиркомы должны образовать участковые избирательные комиссии до 9 октября.

Голосование будет проходить с 8:00 до 20:00 25 октября, а установить его итоги избиркомы должны до 3 и 6 ноября включительно в зависимости от типа выборов.

Местные выборы в Украине 2020: новости

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября (№ 3809).

Выборы депутатов Донецкого и Луганского областных советов не назначили в связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных общин сел, поселков и городов.

30 августа Центральная избирательная комиссия объявила с 5 сентября начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября.

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Авторы: Александр Топчий, Антонина Доломанжи