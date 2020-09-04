Министр транспорта и связи Украины (2005 г.), Председатель Запорожской ОГА (2005-2007 гг.) Евгений Червоненко идет на местные выборы в Одессе вместе с партией «Наш край».

Об этом сообщили на съезде партии, который прошел в Киеве.

Евгений Червоненко присоединился к команде «Нашего края» и будет принимать участие в местных выборах в Одессе. Также, в своей речи Червоненко заявил, что намерен продолжить развитие Одессы как логистического центра, чьи доходы существенно упали за последние годы.

«Одесса - это наш последний логистический центр. Я вам хочу сказать, что при Кирпе и при мне транзит только через Украину приносил миллиарды долларов-без газовой трубы. Сегодня 120 млн», – отметил он.

По его мнению, «Наш край» объединил вокруг себя людей дела.

«Здесь есть люди которым можно пожать руку и которые что-то сделают, а не просто скажут: а что мне за это будет? Понимаете, сегодня страна держится на вот этих людях», – отметил Евгений Червоненко.

По его словам, он благодарен партии за доверие.

«Я благодарен за доверие, а еще я знаю всех этих людей и знаю, чего от них ждать. Они проверены временем», – отметил Евгений Червоненко.

Как сообщалось ранее, на съезде партии «Наш край» приняли решение идти на выборы в советы всех уровней и утвердили программу «12 шагов для развития родного края». На Сумщине «Наш край» ведет на выборы член Политсовета, народный депутат Андрей Деркач. В Днепре вместе с партией идет мэр города в 2000-2014 гг. Иван Куличенко, а в Киеве – народный депутат Сергей Шахов.

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Автор: УНИАН