ЦИК зарегистрировала уже 238 народных депутатов

Центризбирком сегодня зарегистрировал 93 нардепа, в частности, Дмитрия Разумкова, Александра Ткаченко, Жана Беленюка, Марию Ионову Ольгу Стефанишину и других.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 238 народных депутатов Украины.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, сегодня на заседании Центризбирком зарегистрировал 47 народных депутатов, избранных в общегосударственном многомандатном избирательном округе, и 46 народных депутатов, избранных в одномандатных избирательных округах.

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Так, по списку партии "Слуга народа" зарегистрированы Дмитрий Разумков (№1 в избирательном списке партии), Галина Янченко (№ 5), Михаил Федоров (№ 6), Александр Ткаченко (№ 9), Жан Беленюк (№ 10), Михаил Радуцкий (№ 18), Даниил Гетманцев (№ 20), Сергей Кальченко (№ 24), Егор Чернев (№ 26), Павло Сушко (№ 28), Юлия Диденко (№ 32), Михаил Ананченко (№ 34), Анна Коваленко (№ 35), Игорь Кривошеев (№ 37), Артем Ковалев (№ 45), Галина Третьяков (№ 54), Дарья Володин (№ 65), Оксана Гринчук (№ 67), Александр Сова (№ 70), Роман Мулик (№ 73), Евгений Брагар (№ 76), Александр Салийчук (№ 79), Андрей Клочко (№ 83), Александр Кабанов (№ 87), Лада Булах (№ 89), Александр Мариковский (№ 91), Анну Колиснык (№ 94), Артем Нагаевский (№ 96), Василий Мокан (№ 103), Андрей Жупанин (№ 110), Евгений Кравчук (№ 112), Нелли Яковлева (№ 113), Сергей Гривко (№ 114), Петр Павловский (№ 115), Елена Винтоняк (№ 117), Остап Шипайло (№ 120), Ольга Совгири (№ 122), Павел Фролов (№ 126).

От политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" зарегистрированы Юрий Павленко (№ 25), от партии "Европейская солидарность" – София Федина (№ 5), Яна Зинкевич (№ 7) и Мария Ионова (№ 23), от партии "Голос" – Сергей Рахманин (№ 8), Ольга Стефанишина (№ 10), Владимир Цабаль (№ 12), Андрей Осадчук (№ 13) и Леся Василенко (№ 17).

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Кроме того, во время заседания были зарегистрированы народные депутаты, избранные в одномандатных округах: Ирина Борзова - округ № 14, Геннадий Вацак - № 16, Владимир Захарченко – № 31, Юрий Корявченков – № 33, Роман Каптелов – № 36, Владислав Бородин – № 38, Сергей Северин – № 39, Александр Трухин – № 40, Вадим Новинский – № 57, Сергей Магера – № 58, Михаил Лаба – № 70, Геннадий Касай – № 74, Евгений Шевченко – № 76, Марина Никитина – № 82, Николай Бабенко – № 90, Анна Скороход – № 93, Александр Дубинский – № 94, Николай Галушко – № 97, Сергей Бунин – № 98, Александр Дануца – № 99, Игорь Мурдий – № 100, Юрий Кузбит – № 101, Андрей Лопушанский – № 125, Артем Черноморов – № 131, Степан Чернявский – № 138, Игорь Васильковский – № 139, Андрей Боблях – № 145, Анастасия Ляшенко – № 148, Александр Ковальчук – № 152, Александр Аликсийчук. – № 154, Игорь Васильев – № 164, Андрей Одарченко – № 170, Юрий Здебский – № 172, Дмитрий Любота – № 177, Александр Литвинов – № 178, Виктория Вагнер – № 183, Игорь Марчук – № 193, Олег Арсенюка – № 195, Елена Лис – № 201, Максим Заремский – № 202, Георгий Мазурашу – № 203, Валерий Божик – № 204, Максим Зуев – № 207, Валерий Зуб – № 209, Александр Юрченко – № 211, Николай Тищенко – № 219.

Таким образом, по состоянию на 19 августа ЦИК зарегистрировала 238 народных депутатов Украины: 119 - избранных в общегосударственном многомандатном округе и 119 народных депутатов, избранных в одномандатных округах.