ЦИК просит комиссию округа №210 уточнить протоколы о повторном подсчете голосов

Такая ситуация сложилась из-за того, что ОИК составила соответствующие протоколы без обработки списков избирателей и выдержек из списка избирателей на всех избирательных участках, а пакеты с надписью "Список избирателей" комиссией не открывались и не исследовались.

Центральная избирательная комиссия просит окружную комиссию округа №210 еще раз уточнить протокол о результатах голосования в округе.

Как напомнили в пресс-службе ЦИК, 6 августа Комиссия заслушала уточненный протокол ОИК ОИО № 210 о результатах голосования в округе и приняла его на обработку.

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Отмечается, что во время оглашения протокола председатель ОИК Оксана Соколовская отметила, что комиссия во исполнение суда провела повторный подсчет голосов на ряде участков и составила соответствующие протоколы без обработки списков избирателей и выписок из списка избирателей на всех избирательных участках, а пакеты с надписью "Список избирателей" окружной избирательной комиссией не открывались и не исследовались.

Учитывая указанные обстоятельства ЦИК обязала окружную комиссию не позднее 12.00 9 августа обработать списки избирателей и выдержки из списка избирателей (в случае составления) на 33 указанных избирательных участках и проверить правильность отражения в протоколах комиссии о повторном подсчете голосов. А в случае выявления несоответствий составить соответствующие протоколы с пометкой "Уточненный", и с учетом сведений, указанных в этих протоколах, внести изменения в установленные результаты голосования в ОИО № 210, затем составить протокол о результатах голосования в округе с пометкой "Уточненный" и транспортировать его в ЦИК вместе с другими необходимыми избирательными документами.

В случае отсутствия несоответствий ОИК должна информировать об этом Центральную избирательную комиссию и предоставить надлежащим образом заверенную копию протокола своего заседания или выписки из него.

Как сообщал УНИАН, 5 августа Центризбирком установил результаты внеочередных парламентских выборов в 198 из 199 округов. В одномандатном избирательном округе №210 результаты выборов в определенный законодательством срок (до 5 августа включительно) установить не удалось, потому что комиссия во исполнение решения суда не успела провести повторный подсчет голосов на ряде участков. Поэтому ОИК предоставили больше времени и обязали ее транспортировать соответствующие документы в ЦИК до 16.00 6 августа.