ЦИК зарегистрировала 82 народных депутатов

Сегодня на заседании Центризбирком зарегистрировал 57 народных депутатов, в частности, Юлию Тимошенко, Андрея Парубия, Мустафу Джемилева, Вадима Рабиновича, Виктора Медведчука и других.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 82 народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании Центризбирком зарегистрировал 32 народных депутатов, избранных в общегосударственном многомандатном избирательном округе, и 25 народных депутатов, избранных в одномандатных избирательных округах.

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Так, от политической партии "Слуга народа" зарегистрированы Елизавета Ясько (№15 в избирательном списке партии), Ирина Верещук (№29), Александр Качур (№49), Артем Культенко (№51), Артем Кунаев (№100) и Владимир Крейденко (№123), от партии "Европейская солидарность" - Андрей Парубий (№2), Мустафа Джемилев (№6), Николай Величкович (№19), Сергей Алексеев (№20), от "Оппозиционного платформы - За жизнь" - Вадим Рабинович (№2), Виктор Медведчук (№3), Михаил Папиев (№13), Юрий Загородний (№19), Александр Колтунович (№22), от ВО "Батькивщина" - Юлия Тимошенко (№1), Валентин Наливайченко (№3), Сергей Соболев (№4), Елена Кондратюк (№5), Иван Кириленко (№6), Андрей Кожемякин (№7), Григорий Немыря (№8), Сергей Власенко (№ 9), Валерий Дубиль (№10), Александр Абдуллин (№11), Иван Крулько (№12), Анжелика Лабунская (№13), Михаил Цымбалюк (№15), Ольга Белькова (№17), Алена Шкрум (№22 ), Владимир Кабаченко (№23), Вадима Ивченко (№24).

Кроме того, во время заседания были зарегистрированы народные депутаты, избранные в одномандатных избирательных округах: №13 - самовыдвиженец Петр Юрчишин, №17 - самовыдвиженец Николай Кучер (Винницкая область), №21 - самовыдвиженец Степан Ивахив, №22 - самовыдвиженец Игорь Палица (Волынская область), №27 - выдвинутый политической партией "Слуга народа" Вячеслав Медяник (Днепропетровская область), №60 - самовыдвиженец Дмитрий Лубинец (Донецкая область), №68 - самовыдвиженец Роберт Хорват, №69 - выдвинутый партией "Единый центр" Виктор Балога, №72 - самовыдвиженец Василий Петёвка, №73 - самовыдвиженец Владислав Поляк (Закарпатская область), №80 - самовыдвиженец Сергей Минько (Запорожская область), №84 - выдвинутый партией "Слуга народа" Игорь Фрис, №85 - выдвинутый партией "Слуга народа" Эдуард Прощук (Ивано-Франковская область), №112 - выдвинутый партией "Наш край" Сергей Вельможный (Луганская область), №120 - самовыдвиженец Ярослав Дубневич (Львовская область), №132 - выдвинутый партией "Слуга народа" Максим Дырдин (Николаевская область), №137 - самовыдвиженец Алексей Гончаренко (Одесская область), №146 - самовыдвиженец Юрий Шаповалов, №149 - выдвинутый партией "Слуга народа" Константин Касай (Полтавская область), №153 - выдвинутый партией "Слуга народа" Роман Иванисов (Ривненская область), №158 - выдвинутый партией "Слуга народа" Игорь Васильев (Сумская область), №165 - самовыдвиженец Иван Чайковский (Тернопольская область), №191 - самовыдвиженец Виктор Бондарь (Хмельницкая область), №206 - выдвинутый партией "Слуга народа" Антон Поляков (Черниговская область), №215 - выдвинутый партией "Слуга народа" Богдан Яременко (г. Киев).

Таким образом, по состоянию на 14 августа ЦИК зарегистрировала 82 народных депутатов: 37 - избранных в общегосударственном многомандатном избирательном округе и 45 народных депутатов, избранных в одномандатных избирательных округах.