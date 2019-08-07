Список избранных украинских депутатов опубликован в официальной прессе (документ)

Документ напечатан на основании договора с ЦИК и согласно предоставленным ею оригиналам. Новость дополнена после 2-го абзаца.

Газеты "Голос Украины" и " Урядовий кур'єр " опубликовали список народных депутатов, избранных в общегосударственном многомандатном округе и одномандатных округах на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля 2019 года.

Читайте такжеЦИК пересчитала голоса в скандальном округе Донецкой области

Об этом сообщается на сайтах изданий.

Список содержит имена всех нардепов, избранных по партийным спискам, а также 198 из 199 "мажоритарщиков" с указанием краткой справки о них и номера округа, в котором они были избраны.

"Список народных депутатов Украины, избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, печатается на основании договора с ЦИК и согласно предоставленным ею оригиналам", - отмечает издание "Голос Украины".

Как сообщал УНИАН, 3 августа Центральная избирательная комиссия установила официальные результаты внеочередных парламентских выборов в общегосударственном многомандатном округе.

Согласно протоколу, за партию "Слуга народа" проголосовали 43,16% избирателей (6 млн 307 тыс. 793 голосов), партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" поддержали 13,05% (1 млн 908 тыс. 111 голосов), "Батькивщину"- 8,18% (1 млн 196 тыс. 303 голосов), "Европейскую солидарность"- 8,10% (1 млн 184 тыс. 620 голосов),"Голос"- 5,82% (851 тыс. 722 голосов ).

Не преодолели проходной барьер в 5% Радикальная партия Олега Ляшко, которую поддержали 4,01% избирателей (586 тыс. 384 голоса), "Сила и честь" - 3,82% (558 тыс. 652 голоса), "Оппозиционный блок"- 3,03% (443 тыс. 195 голосов),"Украинская стратегия Гройсмана"- 2,41% (352 тыс. 934 голоса),"Партия Шария"- 2,23% (327 тыс. 152 голоса), ПО "Свобода" - 2,15% (315 тыс. 568 голосов), "Гражданская позиция" - 1,04% (153 тыс. 225 голосов).

Менее 1% поддержки украинцев получили Партия зеленых - 0,66% (96 тыс. 659 голосов), "Объединение "Самопомич"- 0,62% (91 тыс. 596 голосов), Аграрная партия Украины - 0,51% ( 75 тыс. 509 голосов), "Движение новых сил Михаила Саакашвили" - 0,46% (67 тыс. 740 голосов), "Сила людей" - 0,19% (27 тыс. 984 голоса), "Сила права" - 0 , 13% (20 тыс. 340 голосов), "Патриот" - 0,11% (16 тыс. 123 голоса), "Социальная справедливость" - 0,10% (15 тыс. 967 голосов), "Независимость" - 0, 05% (7 тыс. 970 голосов), ВО "Факел" - 0,05% (7 тыс. 739 голосов).

Таким образом, по избирательным спискам "Слуга народа" получает 124 места, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 37, "Батькивщина" - 24, "Европейская солидарность" - 23, "Голос" - 17.

*** Не позднее чем на пятый день со дня установления результатов выборов ЦИК официально обнародует их в газетах "Голос Украины" и Урядовий кур'єр".