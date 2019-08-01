ЦИК приняла уточненные протоколы еще от двух окружных комиссий
Центральная избирательная комиссия приняла уточненные протоколы об итогах голосования на внеочередных парламентских выборах еще от двух окружных избирательных комиссий.
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Как передает корреспондент УНИАН, после перерыва ЦИК провела заседание, во время которого приняла уточненные протоколы ОИК об итогах голосования в одномандатных избирательных округах №121 (Львовская область) и №127 (Николаевская область).
Завтра ЦИК ожидает еще один уточненный протокол от ОИК ОИО №50 (Донецкая область).
В заседании объявлен перерыв ориентировочно до 16.00.
Напомним, в Центральной избирательной комиссии надеются, что официальное объявление результатов внеочередных парламентских выборов произойдет раньше 5 августа.