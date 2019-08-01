В ЦИК надеются на официальное объявление результатов выборов до понедельника

Комиссия ожидает получить еще 3 уточненные протоколы ОИК об итогах голосования в одномандатных избирательных округах.

В Центральной избирательной комиссии надеются, что официальное объявление результатов внеочередных парламентских выборов произойдет раньше 5 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

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По ее словам, с 23 по 30 июля ЦИК приняла на обработку 398 протоколов окружных избирательных комиссий: 199 протоколов об итогах голосования в общегосударственном округе и 199 - в одномандатных избирательных округах.

Слипачук подчеркнула, что по результатам обработки протоколов ЦИК обязала 51 ОИК составить уточненные протоколы.

На данный момент комиссия уже получила все 17 уточненных протоколов ОИК об итогах голосования в общегосударственном избирательном округе и 44 - в одномандатном избирательном округе (еще два ожидают получить сегодня и один - завтра).

«Мы ожидаем, что результаты разбирательств апелляционных жалоб завершатся в течение следующих 2-3 дней, что позволит комиссии подвести итоги голосования, поскольку установленный законодательством срок истекает 5 августа... Будем надеяться, что мы сделаем это даже раньше, чем 5 августа», - отметила председатель ЦИК.