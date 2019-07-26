ЦИК нашла нарушения в финотчетах партий Шария, Саакашвили и Гриценко

Комиссия направила в НАПК материалы анализов промежуточных финотчетов избирательных фондов партий.

ЦИК передала в НАПК материалы анализов промежуточных финотчетов избирательных фондов партий Социальная справедливость, Гражданская позиция, Партия Шария и Движение новых сил Саакашвили. Читайте такжеБолее 90 тысяч украинцев проголосовали за кандидатов-двойников - КИУ

Об этом сообщает пресс-служба комиссии. В ЦИК заявили, что решение приняли из-за того, что при осуществлении анализа указанных промежуточных финансовых отчетов, утвержденных постановлением комиссии от 18 июля № 1745, были выявлены нарушения требований избирательного закона.

Как сообщал УНИАН, ЦИК приняла оригинальные протоколы об итогах голосования 67 ОИК.