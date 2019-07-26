ЦИК нашла нарушения в финотчетах партий Шария, Саакашвили и Гриценко
22:26, 26 июля 2019Выборы 2019
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Комиссия направила в НАПК материалы анализов промежуточных финотчетов избирательных фондов партий.
За пять дней после выборов ЦИК посчитала 100% электронных протоколов
ЦИК передала в НАПК материалы анализов промежуточных финотчетов избирательных фондов партий Социальная справедливость, Гражданская позиция, Партия Шария и Движение новых сил Саакашвили.
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Об этом сообщает пресс-служба комиссии. В ЦИК заявили, что решение приняли из-за того, что при осуществлении анализа указанных промежуточных финансовых отчетов, утвержденных постановлением комиссии от 18 июля № 1745, были выявлены нарушения требований избирательного закона.
Как сообщал УНИАН, ЦИК приняла оригинальные протоколы об итогах голосования 67 ОИК.
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