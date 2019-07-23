"Я наконец свободна": Савченко сожгла свои агитки после провала на выборах (фото)

За Савченко в одномандатном округе в Донецкой области проголосовали всего восемь человек.

Скандальный народный депутат Верховной Рады VIII созыва Надежда Савченко разожгла костер из своих агиток после провала на парламентских выборах.

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Соответствующую фотографию Савченко выложила на своей странице в Facebook.

«Я наконец свободна. Народ освободил меня от всех моих обязанностей и моей совести перед ним. Теперь я больше никому ничего не должна, и это прекрасное ощущение. Я в жизни освобождалась от пут не раз, но на этот раз - это невероятное ощущение! Не знаю, или хоть кто-то меня поймет... Желаю освобождения, собственного выбора и своей дороги каждому, и когда придет время расплаты, нести ответственность за принятое решение. Удачи всем в жизни и в добрых начинаниях!» - написала Савченко.

Как сообщал УНИАН, за Савченко в одномандатном округе №51 (Донецкая область) проголосовали всего восемь человек.