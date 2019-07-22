За Надежду Савченко проголосовали всего восемь человек

Победу на округе Савченко одержал самовыдвиженец Александр Ковалев.

За скандального народного депутата Верховной Рады VIII созыва Надежду Савченко в одномандатном округе №51 (Донецкая область) проголосовали всего восемь человек.

Читайте такжеРазумков назвал вероятное время начала работы нового парламента

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии. К настоящему моменту обработано 100% протоколов 51 округа.

Так, победу на округе одержал самовыдвиженец Александр Ковалев, за него проголосовали 33% избирателей (220 голосов). Второе место занял Владимир Веселкин (124 голоса), третье – Махач Батырсултанов (113 голосов). Оба – самовыдвиженцы.

Напомним, по данным обработки 46,22% протоколов, партия «Слуга народа» продолжает удерживать первенство на парламентских выборах.

Так, за "Слугу народа" проголосовали 42,35% избирателей. Партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" поддержали 12,80%; "Европейскую солидарность" – 8,70%; Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 8,05%; "Голос" – 6,43%. За другие партии проголосовали менее 5% избирателей.