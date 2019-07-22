"Слуга народа" не отказывается от переговоров о создании коалиции

По словам Янченко, "Слуга народа" продолжает работать над коалиционным соглашением.

Пятый номер списка "Слуги народа" Галина Янченко заявила, что политсила не отказывается от возможности создать с другими партиями коалицию, несмотря на то, что сама получит парламентское большинство. Читайте такжеКандидаты от "Слуги народа" рассказали о нарушениях в Киеве в день выборов

Об этом сообщает Громадське. «С одной стороны, мы действительно имеем большинство, которым можно принимать решение, с другой стороны, мы заинтересованы в том, чтобы и в дальнейшем консолидировать общество, и чтобы фактически те решения, которые будут приниматься Верховной Радой, представляли как можно большее количество украинских избирателей, поэтому мы не отказываемся от переговоров, не отказываемся от коалиции, и это тоже абсолютно один из возможных сценариев», - сказала она.

По словам Янченко, "Слуга народа" продолжает работать над коалиционным соглашением.

Кандидат от партии отметила, что предварительно "Слуга народа" планирует, что первое заседание нового созыва парламента состоится 24 августа.

Как сообщал УНИАН, внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва состоялись 21 июля 2019 года. По предварительным данным, в парламент проходят "Слуга народа", "ОПЗЖ", "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Голос".