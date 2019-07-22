ЦИК обработала более 80% протоколов: «Слуга народа» набирает 42,9% голосов

Партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» поддержали 12,95%, «Европейскую солидарность» - 8,31%, ВО «Батькивщина» - 8,11%, «Голос» - 6,05%.

По данным обработки 82,17% протоколов, партия «Слуга народа» продолжает лидировать на парламентских выборах в Украине.

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Такие данные обнародованы на сайте Центральной избирательной комиссии.

Так, за «Слугу народа» проголосовали 42,9% избирателей (5 млн 75 тыс. 678), партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» поддержали 12,95% (1 млн 532 тыс. 688), «Европейскую солидарность» - 8 , 31% (983 тыс. 394 голосов), ВО «Батькивщина» - 8,31% (960 тыс. 79 голосов), «Голос» - 6,05% (716 тыс. 359).

За остальные партии проголосовали менее 5% избирателей.

Напомним, согласно окончательным данным Национального экзит-полла, результаты внеочередных парламентских выборов могут выглядеть так: партия "Слуга народа" набирает 44,2% голосов, Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 7,4%, "Голос" - 6,5%.