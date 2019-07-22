Пресс-конференция с кандидатами от "Слуги народа" - победителями выборов в киевских округах (прямая трансляция)
16:00, 22 июля 2019Выборы 2019
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В УНИАН проходит пресс-конференция с победителями парламентских выборов по данным экзит-поллов - кандидатами в народные депутаты Украины по одномандатным избирательным округам Киева от политической партии «Слуга народа».
Представители Киевской команды «Слуги народа» расскажут о беспрецедентной победе в тринадцати одномандатных округах Киева, манипуляциях и фальсификациях, к которым прибегали конкуренты в день выборов, а также о первых шагах в новом парламенте.
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